



页岩气预探井红页2HF井。受访方供图

人民网北京1月19日电 （记者夏晓伦）记者从中国石化获悉，中国石化江汉油田部署在湖北省恩施州利川红星地区的页岩气预探井红页2HF井，已连续试采生产20天，日产页岩气保持稳定。目前，江汉油田已提交该地区首批页岩气预测储量1051.03亿立方米。

页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态存在的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料，主要用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等，用途广泛。

我国页岩气资源丰富，具有巨大的资源潜力和勘探开发前景，实现其规模效益开发对保障国家能源安全具有重要的战略意义。2020年12月，江汉油田部属的红页1HF井试获日产气8.9万立方米，填补了我国二叠系页岩气勘探开发空白。目前该井已累产气超2000万立方米，是湖北省累产气最高的页岩气井。

此外，中国石化在页岩油勘探开发领域也获得多项突破。2021年11月，胜利油田在东部探区页岩油勘探开发获重大进展，上报首批预测页岩油地质储量4.58亿吨，初步测算该地区页岩油资源量达40亿吨以上。2021年12月，页岩油勘探再获突破，在苏北盆地溱潼凹陷地区落实有利区面积420平方千米、页岩油资源量3.5亿吨。

(责编：申佳平、吕骞)