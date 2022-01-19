原标题：淘宝发布2022年直播激励计划 支持中腰部及新达人成长

近年来，电商直播新业态快速发展，缩短了消费者的购买决策链路，打通了线上线下的消费场景，不仅提高了商家的进店转化率和成交量，也成为企业转型、产业发展以及乡村振兴的“助推器”。其中，背靠淘宝天猫零售商业生态的淘宝直播，已经成为各直播平台中具体系化、生态效果和商业价值的电商直播阵地。截至2021年9月30日的一年里，淘宝直播的观看用户数增长超过了6000万，消费者在直播的年度ARPU值也提升了30%。

作为淘宝“内容化战略”的优先业务，淘宝直播的受重视程度持续得到提升。1月6日，阿里中国数字商业板块明确淘宝天猫组织架构，淘宝直播负责人直接向分管总裁汇报。

这次组织调整的核心是，全面聚焦用户体验、客户价值。据多家直播机构负责人透露，淘宝直播近期已经发布2022年度激励计划，支持中腰部及新达人的成长。新增现金激励是重点。据透露，该政策大致分三部分：一、新主播入驻达到一定要求后，将获得平台发放的一次性现金激励；二、新主播完成一定的留存任务，也将获得一次性现金激励；三、针对MCN机构，年度引入新主播数量和质量双高的机构还可叠加年框激励。

淘宝还将从产品层面加大淘内流量对直播的支持。据悉，淘宝直播近期已在淘内集中测试开放更多资源位给予直播业务。在此基础上，淘宝拟在2022年面向中腰部及新达人提供一系列流量扶持政策，以帮助其成长。

在刚刚过去的2021年，淘宝出台了一系列强化直播业务的措施。双十一前夕，内容商业化平台“热浪引擎”上线，为商家和主播提供双向的撮合交易，实现线上选品、线上招商、线上匹配达人主播，拓展更多元的营销推广流量渠道。双十一期间，淘宝首页还为直播新增一级入口，淘宝官方当时表示，该入口将为直播带来数以亿计的公域流量。

据了解，2022年1月9日启动的年货节，淘宝直播的DAU、流量、时长、成交规模都有增长；其中，中腰部主播和店播的流量增幅很大。由此可见，淘宝直播现金与流量的双重激励政策，是支持新达人群体迅速成长更直接且有力的手段，也是立足长远促进直播生态健康可持续发展的重要举措。

随着行业的规范化，电商直播的竞争回归优质的商品和服务的供给。淘宝直播依托淘系大规模的商家体系和丰富供给、完善的商业基础设施和成熟的治理体系，能够持续扩大直播经济的普惠价值，带动消费者的体验提升、商家的生意增长和更加活跃的就业创业。数据显示，淘宝“村播计划”上线三年，淘宝直播平台累计已有11万农民主播开播超过230万场，带动农产品销售超50亿元。

(责编：曹淼、李源)