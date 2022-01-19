原标题：光大云缴费助力全国“一网通办”再上新台阶

据光大银行消息，光大云缴费近期上线了重庆市灵活就业人员社保代收服务。同时，光大云缴费还将缴费代收服务输出至上海市“随申办市民云”APP、江西省“赣服通”APP等省级政务服务平台，有效助力各级政府深化落实“放管服”改革，推进“一网通办”政务服务工作全面、深入发展，切实提升广大群众的幸福感、获得感、安全感。

目前，光大云缴费社保代收服务已覆盖全国27个省级行政单位，地方财政非税线上代收服务覆盖全国28个省级行政单位，交通罚没款代收服务覆盖全国20个省级行政单位。同时，光大云缴费将缴费代收服务输出至国家政务服务平台和各省、市级政务服务平台共计74家，为国家政务服务平台提供水、电、燃气等便民缴费代收以及非税、社保、交通罚没款等政务缴费代收服务。

据悉，在人力资源和社会保障部此前组织的一场就业创业政策意见建议征求活动中，有六成网民关注社保缴纳等问题。其中有网友留言，希望“尽快实现异地便捷办社保、公积金业务”。光大云缴费近年来全力打造“社保云缴费”微信小程序，积极助力各地社保代收服务线上化、便利化，不断扩大全国城乡居民与灵活就业人员医疗保险和养老保险缴纳代收服务覆盖面。据悉，2021年，已有超过1.8亿人次通过光大云缴费在手机上完成社保缴纳，缴费金额超770亿元，为异地就业、偏远地区人员解决了往返奔波的不便。

此外，光大云缴费积极助力“互联网+交管”服务的深入推进，加大与“交管12123”平台及各地交管收缴平台联动力度，促进交通罚没款代收服务线上化、便利化，有效降低交管部门现场收费的服务压力。

光大银行云生活事业部相关负责人表示，光大云缴费将更加坚定自觉在“我为群众办实事”中践行初心使命，助力打通政务服务“最后一公里”，持续扩大线上便民服务覆盖范围与规模，为促进社会公共服务水平的提升贡献力量。

(责编：曹淼、李源)