南京银行北京朝阳门支行入选“创建国家文化与金融合作示范区文化金融专营组织机构”
2022年01月19日18:05 | 来源：新华网
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原标题：南京银行北京朝阳门支行入选首批“创建国家文化与金融合作示范区文化金融专营组织机构”
日前，南京银行北京朝阳门支行等8家机构获得“创建国家文化与金融合作示范区文化金融专营组织机构”认定与授牌。
“创建国家文化与金融合作示范区文化金融专营组织机构”由中国人民银行营业管理部、中共北京市委宣传部、中国银行保险监督管理委员会北京监管局等七部门联合认定与评估，旨在进一步加强金融对文化产业的支持力度，完善首都文化金融服务体系，为文化企业特别是中小微文化企业提供良好的金融环境，助力企业长期健康发展。
南京银行相关负责人表示，南京银行北京朝阳门支行将充分发挥示范区文化金融专营组织机构作用，聚焦“专业”“专营”发展方向，将更多的信贷资源集聚到文化产业，持续深入推进国家文化与金融合作示范区建设，开启文化金融产品与服务新篇章。
(责编：曹淼、李源)
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