原标题：【星辰大海】在“三个走在前”指引下推动经济高质量发展

在很多人眼里，相比海岸线最长的广州和海域面积最大的海南，拥有3300多公里海岸线的山东似乎并不具有发展“海洋牧场”的绝对优势。

可事实却是，山东已建成省级以上海洋牧场示范区（项目）105处，其中国家级海洋牧场示范区44处，占全国的40%；并且早在2017年，山东全省海洋牧场综合经济收入达到2100亿元，位居全国首位。

海洋牧场领跑全国，是以一直做好经略海洋文章为著称的山东，正在构建的现代海洋产业体系的典型之作。某种程度上，也是这个沿海大省高水平推进海洋强省建设的一处缩影。

作为全国最早开展海洋牧场建设的城市之一，山东烟台是拥有国家级海洋牧场最多的城市。根据公开数据，烟台拥有省级以上海洋牧场30处，其中国家级14处，占全国总数1/8，数量居全省首位。

如今这里的休闲型海洋牧场综合体——“耕海一号”将渔业养殖、智慧渔业、休闲渔业、科技研发、科普教育等功能有机结合，构建了海洋牧场发展新模式。

除了“海洋牧场”，烟台海工装备制造业的发展同样迅猛。如今以中集来福士、蓬莱巨涛重工、蓬莱大金等为骨干的海工装备制造集群已“集结”此处。作为全球四大深水半潜式平台建造基地之一、山东省高端装备产业(船舶及海工装备)制造基地，出自这里的海工产品已走向北美、南美、巴西海域、北海冰区等30多个国家和地区，获得国际主流市场高度认可。

事实上，在距其不远的青岛，也诞生了多个世界最大、中国第一的海洋工程装备，全球最大40万吨新型矿砂船、世界最大吨位“海上石油工厂”P70等世界顶级产品的建成交付，成为其实力的一则展示。

作为高质量发展的战略要地，海洋一直是山东的发力所在。

山东“十四五”规划明确提出，奋力向海图强，开创经略海洋新局面。而近日印发的《山东省“十四五”海洋经济发展规划》，则提出了更为明确的发展目标，即到2035年，山东基本建成海洋经济发达、海洋科技领先、海洋生态优良、海洋文化先进、海洋治理高效的海洋强省。

从奋力“向海图强”到建设“海洋强省”，是山东开创经略海洋新征程的战略选择。

目标既定，行动尤为重要。除了海洋渔业、海洋装备业，山东不断更新着自己的名片——无论是已经成功上市的治疗阿尔茨海默症海洋药物“GV-971”，还是即将进入临床试验阶段的在研抗肿瘤药物BG136，都成为山东海洋生物医药产业发展的耀眼成绩。

而渤海湾一带如雨后春笋般涌现出的无棣海洋贝瓷、鲁北盐场、脊岭岛盐田虾、海缘海马等一系列特色产品，以及友发、渤海、海源、科勒海等一批投资创业的企业巨头，使得这里逐渐成为海洋经济发展和海洋人才创业的沃土。

在科学谋划定位的棋局上精准落子，巩固、提升传统海洋产业的同时把功夫下在海洋战略性新兴产业上，山东正在转型升级的道路上，一步步壮大新兴海洋产业。

值得一提的是，在聚力推动海洋经济高质量发展的同时，山东显然没有迷失于对GDP的无度追逐。青岛西海岸的改变，便是值得称道的案例。

作为全国唯一一个以海洋经济发展为主题的国家级新区，青岛西海岸绵延280多公里的蓝色海岸线上，有着诸如齐长城、琅琊台等诸多历史古迹。在青岛西海岸新区文旅局局长任宪雨看来，将这些历史文化资源与现代海洋元素相融合，是发展海洋文化旅游业的机遇。

绿水青山就是金山银山。把生态优势转化为发展优势，早已成为山东沿海城市的共识。山东全面实行湾长制，扎实抓好海洋生态文明建设。“清海湾蓝”的画卷正在山东沿海各地铺展。

在山东日照，海龙湾退港还滩生态修复整治项目恢复了1882米的生态岸线，再造46万平金沙滩的同时，周围海域水质提升到国家海水二类标准，成为新晋旅游打卡地。

在山东烟台，获评国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的长岛，生态旅游魅力初显，先后荣获“全球文化旅游目的地金奖”“2018年度中国十大全域旅游示范县市”“中国最佳生态旅游目的地”。

如果把环境与发展比喻成山东海洋发展这枚硬币的两面，可以发现，它的两面共生共存。这也是任何区域经济社会发展必须回答的命题——发展决不能以牺牲生存环境为代价。

山东用“十年磨一剑”的功夫，打造可持续发展的海洋生态环境，随之而来的“虹吸效应”和“溢出效应”，成为山东海洋经济实现绿色可持续发展的真实写照。（贺晓菲）

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