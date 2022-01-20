本报记者 刘志强

“2021年，面对各种风险挑战，中央企业迎难而上、积极作为，经营效益持续增长、再创新高。”在1月19日举办的国新办新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗全面介绍了2021年中央企业经济运行情况。

经营规模、经济效益和运行质量稳中向好

2021年，国资央企坚持“两利四率”（净利润、利润总额和营业收入利润率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、资产负债率）目标引领，实施提质增效升级版专项行动，努力推动高质量发展。去年中央企业在经营规模、经济效益和运行质量保持稳中向好、快中提质的同时，为经济社会发展作出积极贡献。

为壮大国家战略科技力量发挥重要作用。

2021年，一系列重大科技创新和重大工程成果取得，中央企业发挥重要作用。去年，国资央企聚焦打造原创技术策源地和现代产业链链长，全力推动关键领域锻长板、补短板。

重大任务勇挑重担，关键时刻冲锋在前。

保障新冠疫苗生产供应，紧急驰援防汛抢险，做好能源电力保供各项工作，高质量高标准参与冬奥会筹办、建设及服务保障工作……2021年，中央企业为落实党中央决策部署、保障人民利益贡献了重要力量。

参与能源保供方面，国家能源集团、中煤集团带头执行中长期合同，累计向中下游企业让利超800亿元，全年中央煤炭企业产量首次突破10亿吨；国家电网、南方电网累计组织跨区跨省支援732次、电量53亿千瓦时，全年中央发电企业发电量达4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%，占全国发电量的64.6%。

年底前全面完成三年行动各项改革任务

2021年，国资央企深入推进国企改革三年行动，层层压实责任，狠抓落实落地，圆满完成七成目标任务。

去年中央企业完成一系列重大战略性重组和专业化整合，有力推动了国有资本布局结构优化，提高了资源配置效率，促进了行业转型升级。今年，在战略重组方面，聚焦供给侧结构性改革、创新驱动发展等目标，按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域重组，适时研究组建新的中央企业集团；专业化整合方面，以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，积极推动粮食储备加工、港口码头等领域专业化整合。此外，还要推动企业深入推进业务、资产、文化等融合整合，加快实现重组协同效益，加快打造具有全球竞争力的世界一流企业。

2021年，中央企业通过市场化方式实施混改项目超890项，引入社会资本超过3800亿元。混改企业坚持以混促改，以深度转换经济机制为重点，在完善公司治理、市场化选人用人、中长期激励、全员绩效考核等方面取得了积极进展。

今年是国企改革三年行动收官之年。“要确保三年行动各项改革任务在党的二十大之前基本完成，年底前全面完成。”彭华岗表示。

今年努力实现“两增一控三提高”

“今年央企‘两利四率’指标要努力实现‘两增一控三提高’。”彭华岗解释：“两增”，就是利润总额和净利润增速高于国民经济增速；“一控”，就是资产负债率控制在65%以内；“三提高”，就是营业收入利润率再提高0.1个百分点、全员劳动生产率再提高5%、研发经费投入进一步提高。

为完成好今年目标任务，国资央企将做好一系列重点工作：

坚持把稳增长、防风险摆在更加突出的位置。突出主责主业，压实保值增值责任，增强效益增长的稳定性、可持续性。落实企业防风险主体责任，健全完善企业内部监督体系，坚决守住不发生重大风险底线。充分发挥央企作用，全力以赴稳运行、稳供应、稳畅通。

坚持以改革激发市场主体活力，激活发展动力。

坚持强化企业创新主体地位，打造国家战略科技力量。坚持国家战略性需求导向，加快打造原创技术策源地，加强行业关键技术、共性技术、前沿技术攻关，推动一批重大攻关成果示范应用，培育壮大发展新动能。

坚持强实业兴产业，促进经济循环和产业链畅通。

坚持党的全面领导，充分发挥中央企业政治优势，更好发挥党建工作对企业改革发展的引领保障作用。

“把完成稳增长任务和推动高质量发展结合起来，以稳促进、以进固稳，为经济社会发展作出更大贡献。”彭华岗说。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 02 版）

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