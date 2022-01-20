本报北京1月19日电 （记者刘志强）记者从国务院国资委了解到：去年中央企业经营规模、经济效益和运行质量保持稳中向好、快中提质，为我国经济发展作出重要贡献。2021年，中央企业实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%，两年平均增长8.2%；实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%、29.8%，两年平均增速分别为14.5%、15.3%。营业收入、利润总额、净利润等主要指标均创历史最好水平。

另外，2021年，中央企业全员劳动生产率为69.4万元/人，同比增长17.5%；上交税费2.4万亿元，同比增长20%。（相关报道见第二版）

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 01 版）

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