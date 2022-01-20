本报记者 毕京津

腊月十四，在绿油油的香菜地里走了个来回，老高的眉眼笑开了。“你看，一拃多长了，年后就能上市！”从一侧掀开白塑料布，嫩绿的菜叶子上挂着露珠，老高开心地对记者说。

老高叫高根喜，今年58岁，是河南新乡卫辉市顿坊店乡军屯村人。一年前，老高的心里可一点也不见欢喜，春天赶上冰雹，种的芹菜、大葱拦腰折断。到夏天又遇洪水，一人多高的玉米都没能幸免。老高一算损失至少五六万元，人瘦了七八斤。

老高是2019年才靠种蔬菜摘掉贫困帽的。村干部告诉他，脱贫不脱政策。后来，军屯村包括老高在内的11户脱贫户、28人被纳入重点跟踪、帮扶对象。

“高叔，别愁，咱们一起想办法。”洪水过后，分包干部第一时间赶来，“眼下要抓紧抢农时，是种豆，还是种菜？”老高横下一条心，决定要种菜。不到一周，市里派来的工作队就清完了村里的垃圾、淤泥，统一翻地深耕。10袋复合肥，白菜、萝卜、香菜等蔬菜种子，全部直送地头。老高不仅拿到8000多元各类补贴款，还省去近3000元抢种费用。

去年8月初，老高种下9亩多菜。到了收获期，白菜收了5万多斤，香菜、菠菜行情也好，一斤3块多不愁卖，净收入3万多元。霜降过罢，老高马不停蹄，把村东5亩承包地也种上了香菜。老高还喊来几位脱贫户帮忙，收菜、捆菜、装车，一天8小时，工钱60元，现钱结算不过夜。

眼下，香菜长势正旺。每天，老高都要骑着电动车到地头转上几圈，“一亩地能收千把斤。年后上市，按一斤3元的批发价，5亩地少说也能挣15000元。光这一项，咱就不会再返贫。”

从地里回到家，老高领着记者进堂屋。墙上最醒目的地方，贴着巩固脱贫攻坚成果政策信息表、家庭医生签约服务明白卡等。老高说，这几年，政府帮，自己干，日子越过越红火。后来改建新房时，政府还补贴了2万元。老高盘算，今年一开春，就把新房里剩下的活儿干完，刷上漆、铺上地板、置办家具，给儿子做婚房。再承包10亩地，“政策好，咱更有信心了。”

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 04 版）

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