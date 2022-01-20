本报记者 王 观

数据来源：国家税务总局

制图：汪哲平

冬日里，山西省太原市一家工程机械公司生产一线，作业车、轨道车流水线匀速运行，一片热火朝天。“受益于企业所得税研发费用加计扣除、制造业增值税留抵退税等各项优惠政策，截至2021年底，公司享受税费减免共计2789万元。缓税政策的实施，让我们有能力把465万元缓缴资金优先用于推进先进产能建设上，助力公司实现更好发展。”该公司财务总监师宏亮说。

近年来，一项项减税降费政策接连出台，去年减税降费更是与缓税缓费打出“组合拳”，为广大市场主体减轻负担，增添创新底气，在服务高质量发展方面发挥了重要作用。

2016年至2021年新增减税降费

逾8.6万亿元

“2018年，公司在山东莒县海右工业园投资35亿元，建设特种浆纸化工生产基地。即使去年受疫情冲击，公司也逆势发展，完成了厂区搬迁和新项目投产，是减税降费政策为我们转型升级、创新发展提供了强劲动能。”日照华泰纸业有限公司财务负责人王旭东说。

翻开华泰纸业的减税账本，上面清晰记录着：2018年至2020年，3年间公司研发费用加计扣除2955万元，减免企业所得税443万元，享受高新技术企业减免税额2194万元，申请增值税增量留抵税额退税3975.5万元，2021年各项税收优惠税额将超过1228万元。

近年来，减税降费成为受益面最大的惠企政策。2016年，我国全面推开营改增试点，当年直接减税超5000亿元；2018年推出深化增值税改革三项措施，2019年实施更大规模减税降费，2020年巩固和拓展减税降费成效，2021年制度性、结构性、阶段性减税降费政策组合发力。数据显示，2016年至2021年新增减税降费累计超8.6万亿元，宏观税负由2012年的18.7%预计降至2021年的15.2%左右；2021年新办涉税市场主体预计约1300万户，同比增长13.6%，为2012年的2.4倍。减税降费政策实现了“放水养鱼”“水多鱼多”的良性循环。

制造业中小微企业缓税（费）

2000亿元

“前段时间，上游原材料价格上涨，让公司生产压力加大，资金流也很紧张。国家出台税收缓缴政策，让公司能缓缴近40万元税款，真是解了我们的燃眉之急。”河南省开封市晟源合金材料有限公司负责人刘自生说。

2021年末，我国推出对四季度制造业中小微企业实施阶段性税收缓缴等措施，进一步加大助企纾困力度，预计将为制造业中小微企业办理缓税（费）2000亿元，为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税270亿元。

“针对中小微企业年末面临的原材料价格上涨、订单不足、应收账款回款慢等情况，适时出台缓税等措施，可以让企业更灵活地调配资金，渡过难关。”国家税务总局税收科学研究所副所长李平说，不仅如此，研发费用加计扣除是我国近年来推出的鼓励企业研发创新的重要税收优惠政策，去年该政策也经历几次“升级”，比例增加、范围扩大、提前享受，有利于缓解企业尤其是那些前期研发投入较大企业的资金压力，助力创新和产业升级。

办税缴费“非接触式”办理

100%实现

“以前，办理变更申报等业务得往办税服务厅跑；现在，扫描二维码、通过远程帮办平台提交相关资料就能办理，真是省时又省心。”河北创绿工程技术服务有限公司办税人员陈徐吟说。

近年来，税务部门持续深化“放管服”改革，除法律规定和需线下实物交付的外，办税缴费事项目前已全部实现“非接触式”办理。2021年，税务部门还主动推出并顺利实现财产行为税合并申报，全面推行增值税、消费税分别与附加税费整合申报改革，表单数量减少2/3，申报数据项减少1/3。

近日召开的全国税务工作会议明确，今年要进一步深化税收征管改革，推动智慧税务建设取得实质性进展。全面推广电子发票服务平台，上线运行全国统一规范的电子税务局，提升税收征管效能，增强纳税人缴费人税务人的满意度和认同感。

国家税务总局局长王军表示，今年要认真落实好大规模、阶段性、组合式减税降费政策，特别是加大对小微企业、个体工商户、制造业等的支持力度，确保各项税费优惠政策不折不扣、高效高质落地生根。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)