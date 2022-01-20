本报北京1月19日电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团有限公司获悉：截至2021年12月31日，长江干流葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德6座梯级水电站全年累计发电量达2628.83亿千瓦时，标志着世界最大清洁能源走廊的发电量创历史纪录，相当于减排二氧化碳约2.2亿吨。当前，梯级水电站可用水量约300亿立方米，储能约210亿千瓦时，为今冬明春用电高峰期、冬季供暖期、水电枯水期电力保供打下坚实基础。

三峡集团科学开展六库联合调度，统筹协调梯级电站消落、防洪及蓄水工作。2021年三峡大坝累计拦蓄洪水达172亿立方米。枯水期梯级水库累计向下游补水超340亿立方米，增加中下游航运水深0.9米，改善了长江干流“黄金水道”的通航条件，有效保障了下游春耕以及生产生活用水需求；累计开展8次生态调度，其间葛洲坝下游鱼类总产卵量超124亿颗，其中四大家鱼产卵规模超84亿颗，为历年之最，推动长江生态环境持续改善。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 07 版）

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