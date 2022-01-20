海关强化冬奥人员物资通关保障
2022年01月20日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月19日电 （记者杜海涛）北京冬奥会临近，海关总署强化监管优化服务，毫不松懈、科学精准实施口岸疫情防控，优质高效做好冬奥会、冬残奥会入境人员卫生检疫和物资通关服务保障工作。截至1月18日，北京海关已备案冬奥运输车辆819辆；累计放行入区物资257批次，货值1.99亿元人民币；出区939批次，货值1.95亿元人民币。
科学精准实施口岸疫情防控，在做好涉冬奥人员抵离服务的同时，坚决遏制疫情通过口岸输入。加强同北京冬奥组委抵离中心等部门沟通，提前掌握进出境人员的信息，对所有涉冬奥航班实施“一机一策”，严格监管、精准检疫、高效服务。北京海关依托冬奥无纸化通关管理系统，简化冬奥物资卡口申报，持续畅通冬奥物资物流仓储通道，落实“5+2”预约通关制度，进一步实现“卡口通道专用、物流服务专线、应急力量专配、综合协调专员、外围安全同防”，保证冬奥物资随到随验。
《 人民日报 》（ 2022年01月20日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
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