本报北京1月19日电 （记者杜海涛）2021年，中国出口信用保险公司全年承保金额8301.7亿美元，同比增长17.9%；服务企业16.2万家，增长10.2%，出口信用保险覆盖面进一步扩大，政策性作用进一步彰显。出口信用保险对外贸企业稳定信心、稳定预期发挥了巨大作用。

服务小微企业不停步。2021年，中国信保支持1000多家“专精特新”小微企业加快成长，全年支持小微企业出口1224.5亿美元，增长23.9%；服务小微客户13.4万家，增长15.3%；向小微企业支付赔款8168万美元；支持小微企业获得保单融资219亿元人民币，增长31%。

支持外贸创新显成效。2021年，中国信保在贸易险项下支持外贸新业态新模式和服务贸易出口分别达171.5亿美元和46.1亿美元，分别增长36.6%和42%；在贸易险项下为企业提供融资增信保额2213.3亿元人民币，增长22.5%。

2021年，中国信保强化统筹规划，持续扩大产业链供应链承保覆盖面，保障产业链供应链稳定，增强产业链供应链韧性。全年支持电子信息、家电、整车/工程机械以及生物医药产业链出口达2339.2亿美元，增长29.5%。支持对“一带一路”沿线国家出口和投资1699.6亿美元，增长11.3%。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 10 版）

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