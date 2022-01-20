人民网北京1月20日电 （记者王连香）日前，交通运输部与国家发展和改革委员会联合召开新闻发布会，与国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司相关部门负责人共同介绍《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（以下简称《规划》）有关情况，详细解读相关内容。

《规划》是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程后，贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“两个纲要”）的首个五年规划，是“十四五”时期现代综合交通运输体系建设的顶层设计。发布会上，交通运输部总规划师、综合规划司司长徐成光表示，做好《规划》与“两个纲要”的衔接落实工作，对于凝聚规划合力、全面发挥规划引领作用、确保一张蓝图绘到底具有重要意义。

徐成光介绍，《规划》在战略导向、思路目标、任务安排、布局方案上全面落实“两个纲要”部署。在网络布局方面，《规划》提出，“十四五”时期公路通车里程增加约30万公里、内河高等级航道增加约2400公里等发展目标；在主骨架布局方面，围绕高水平打造“6轴7廊8通道”，提出了建设交通主轴、交通走廊，强化主轴与走廊间衔接，集约利用通道资源等重点任务；在枢纽布局方面，提出了打造枢纽集群、优化枢纽城市功能、完善综合客货运枢纽系统等重点任务；在全球网布局方面，提出了打造全方位、多层次、复合型的“一带一路”交通基础设施网络等重点任务。

交通运输是服务人民群众美好生活的重要保障。“十四五”时期，交通运输部将继续兼顾基本需求和多样化需求，推动运输服务多元化、品质化发展，逐步实现人享其行、物畅其流。针对群众急难愁盼问题，《规划》提出了推动新建综合客运枢纽300米以内便捷换乘，实现通三级及以上公路的乡镇比重达85％左右，强化冷链运输一体化运作等举措。

“十四五”时期，交通运输将提升均衡性，推动西部地区普通国道二级及以上公路比重达70％，推动较大人口规模自然村（组）通硬化路比例超过85％；加快城乡客运一体化发展，持续巩固拓展具备条件的乡镇和建制村通客车成果；进一步改善轮渡通行条件，方便边远地区群众日常出行；提升农村物流服务水平，到2025年，在全国推广100个左右农村物流服务品牌。

在提升便利性方面，交通运输部门将着力完善枢纽集疏运体系，到2025年，实现沿海港口重要港区铁路进港率超过70％，枢纽机场轨道交通接入率达80％；加快发展旅客联程运输，将在50个城市组织开展旅客联程运输试点；普及道路客运电子客票应用，努力推进一站购票、一票通行；更加重视人文关怀，强化对困难群体和特殊人群的交通运输服务保障。

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