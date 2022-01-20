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国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》

2022年01月20日09:02 | 来源：新华网
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原标题：国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》

　　新华社北京1月19日电 近日，国务院办公厅印发《关于促进内外贸一体化发展的意见》（以下简称《意见》），就促进内外贸一体化，形成强大国内市场，畅通国内国际双循环作出部署。

　　《意见》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强改革创新驱动、产品对标驱动、渠道对接驱动、主体引领驱动、数字赋能驱动、服务优化驱动，促进内外贸法律法规、监管体制、经营资质、质量标准、检验检疫、认证认可等高水平衔接，降低企业市场转换的制度成本，提高统筹利用两个市场、两种资源的能力，促进内贸和外贸、进口和出口协调发展，服务构建新发展格局，实现更高水平开放和更高质量发展。

　　《意见》提出，坚持政府引导、市场为主，坚持改革开放、规则衔接，坚持系统观念、统筹推进。到2025年，市场主体内外贸一体化发展水平进一步提升，内外联通网络更加完善，政府管理服务持续优化，内外贸一体化调控体系更加健全，实现内外贸高效运行、融合发展。

　　《意见》从4个方面提出15条工作措施。一是完善内外贸一体化制度体系。主要包括健全法律法规，完善监管体制，加强规则对接，促进标准认证衔接，推进同线同标同质等5条措施。二是增强内外贸一体化发展能力。主要包括支持市场主体内外贸一体化经营，创新内外贸融合发展模式，加强内外贸一体化专业人才培养培训等3条措施。三是加快内外贸融合发展。主要包括建设内外贸融合发展制度高地，打造内外贸融合发展平台，完善内外联通物流网络等3条措施。四是完善保障措施。主要包括加强财政金融支持，开展内外贸一体化试点，发挥行业组织作用，强化组织领导等4条措施。

　　《意见》要求，商务部牵头建立促进内外贸一体化发展部际工作机制，会同有关部门加强协调指导，确保各项工作有效落实；各地区要结合本地区实际，研究确定促进内外贸一体化发展的具体政策措施，推动取得实效。

(责编：赵竹青、陈键)

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