新华社记者王希

原标题：央企发展怎样更上层楼？如何打好三年行动“收官战”？——国务院国资委新闻发言人回应国资央企热点问题

中央企业2021年经济运行成绩单19日“出炉”。新的一年，中央企业发展怎样更上层楼？如何打好国企改革三年行动“收官战”？在国新办19日举办的新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗详细回应了相关热点问题。

2021年，中央企业实现营业收入36.3万亿元、净利润1.8万亿元，同比分别增长19.5%和29.8%，营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率和资产负债率等也圆满完成预期目标。

“央企效益增长创历史最好水平。”彭华岗在此次发布会上表示，过去一年，尽管面临各种风险挑战，但我国经济持续稳定恢复，为企业发展提供了良好的外部环境，国资央企早谋划、早行动，也为经营发展赢得了主动。

据介绍，尽管当前外部环境更趋复杂严峻，中央企业已经明确了2022年颇具挑战性的目标任务——

利润总额和净利润增速要高于国民经济增速；资产负债率要控制在65%以内；营业收入利润率要再提高0.1个百分点、全员劳动生产率再提高5%、研发经费投入要进一步提高。

“对于中央企业来讲，稳字当头首先就是要实现自身的稳增长，稳中求进就是要为国民经济增长作贡献。”彭华岗表示，国资央企将把完成稳增长任务和推动高质量发展结合起来，以稳促进、以进固稳，为经济社会发展作出更大贡献。

顺利实现上述目标，向改革要活力、要动力是关键一招。目前，国企改革三年行动已完成七成目标任务，取得一系列重要阶段性成果。

以重组整合为例，去年相关改革项目之多、力度之大，引发广泛关注。彭华岗说，今年将进一步加强顶层设计，围绕产业结构性矛盾突出、同质化竞争严重、创新资源分散的行业和领域，统筹规划重组整合的总体目标方向和重点任务。

具体而言，在战略重组方面，将按照“成熟一户、推进一户”的原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团；积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。

混合所有制改革是提高国有企业活力的重要途径。去年中央企业通过市场化方式，实施混改的项目超过890项，引入社会资本超过3800亿元。

同时，从加强产业链合作、培育壮大新增长点出发，中央企业通过市场化方式，开展对民营企业的参股投资。截至目前，已累计对外参股企业超过6000户。

彭华岗说，下一步开展混改要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，分类、分层推进，根据企业功能定位对推进混改的必要性和可行性进行充分研究，宜改则改，避免盲目性，避免“一混了之”。

据他介绍，今年是国企改革三年行动收官之年，国资央企将重点做好对照目标任务抓收官、聚焦重点难点抓攻坚、着眼巩固拓展抓推广等三个方面的工作。

彭华岗表示，我们将更加坚定搞好国有企业、发展壮大国有经济的信心和决心，保持做强做优做大国有资本和国有企业的战略定力，锚定目标、全力攻坚，确保三年行动决战决胜，取得经得起历史检验的改革成效。

(责编：赵竹青、陈键)