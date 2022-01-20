原标题：2021年中央企业实现净利润1.8万亿元 同比增长29.8%

新华社北京1月19日电（记者王希）中央企业2021年经济运行成绩单19日“出炉”：全年实现营业收入36.3万亿元，同比增长19.5%，两年平均增长8.2%；实现利润总额2.4万亿元、净利润1.8万亿元，分别同比增长30.3%、29.8%，两年平均增速分别为14.5%、15.3%。

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在19日的国新办发布会上表示，2021年中央企业效益增长创历史最好水平，年初制定的营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率和资产负债率等目标也得到了全面完成。

统计显示，2021年中央企业营业收入利润率为6.8%，同比提升0.6个百分点；全员劳动生产率达到69.4万元/人，同比增长17.5%；研发经费投入9045.9亿元，同比增长16.1%。

2021年，中央企业完成固定资产投资（不含房地产）3.2万亿元，同比增长10.1%；上缴税费2.4万亿元，同比增长20%；截至去年末中央企业资产负债率保持在64.9%，圆满完成预期目标。

这张亮丽的成绩单背后，改革创新是重要的驱动力。过去一年，国资央企顺利完成国企改革三年行动70%目标任务，取得一系列重要阶段性成果：中国特色现代企业制度和国资监管体制向更加成熟定型迈出实质性步伐；企业市场化经营机制改革在更大范围、更深层次破冰破局；战略性重组、专业化整合、战略性新兴产业布局有力推动国有资本结构优化提升。

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