原标题：20日9:15见！LPR迎来两项调整，或降息？

1月19日，中国人民银行发布公告，对贷款市场报价利率(LPR)报价行名单和发布时间作出调整，自2022年1月20日起实施。

这意味，1月20日，LPR将首次在9:15发布。在17日中期借贷便利(MLF)利率下调10个基点带动的预期下，LPR今日是否下调颇受关注。

LPR发布时间调整为每月20日9:15

19日晚，全国银行间同业拆借中心受权发布贷款市场报价利率报价行及发布时间调整公告：

为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:30调整为9:15。

LPR报价行名单调整，西安银行和中信银行未入选

同时，根据中国人民银行公告〔2019〕15号要求，为提高贷款市场报价利率(LPR)报价行报价质量，中国人民银行指导利率自律机制对场内外LPR报价行进行了考核，根据考核结果调整了LPR报价行。

调整后的LPR报价行名单如下：

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、南京银行、台州银行、上海农村商业银行、广东顺德农村商业银行、深圳前海微众银行、浙江网商银行、花旗银行(中国)、渣打银行(中国)。

据证券时报等媒体报道，相较此前，新报价行名单中，中国邮政储蓄银行、南京银行新入围，西安银行和中信银行未入选。

LPR是否会降息颇受关注

1月17日，中国人民银行开展了7000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作和1000亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率均超预期下调10个基点，此举引发市场对LPR降息的预期。

在1月18日举行的国新办发布会上，中国人民银行副行长刘国强表示要“把货币政策工具箱开得再大一些”，并且提出“一年之计在于春，所以我们要抓紧做事，前瞻操作”，对于上述新提法，市场关注度极高。

此外，中国人民银行货币政策司司长孙国峰在发布会上表示，LPR会及时充分反映市场利率变化，引导企业贷款利率下行，有力推动降低企业综合融资成本。

中泰证券首席经济学家李迅雷向中新财经表示，各种货币政策工具中，降贷款市场报价利率(LPR)可能会更加频繁地使用。MLF下调之后，接下来就是贷款市场报价利率(LPR)，我国的做法通常是“小步快降”——小步走、多次降。 (程春雨 石睿)

(责编：赵竹青、陈键)