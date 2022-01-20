原标题：人脸识别、消毒机器人……“黑科技”如何护航春运？

2022年春运已经正式开启，据交通运输部预计，2022年春运全国发送旅客11.8亿人次，较2021年同比增长35.6%。在这样的形势下，铁路、民航等部门将通过什么手段保障旅客的顺利出行？又推出了哪些便利举措？

人脸识别、消毒机器人……防疫“黑科技”来了！

交通运输部此前表示，今年春运将呈现“客流总量中低位运行、客流构成变化不大、节后出行相对集中、时空分布呈潮汐特征”等特点。同时还面临疫情防控形势严峻复杂、安全应急保障压力较大、路网保通保畅压力较大、运输服务保障压力较大等形势。

那么，今年的春运路上，都有哪些新的技术手段为旅客出行保驾护航呢？

首先在防疫政策查询方面，目前，铁路12306手机客户端提供购票出发地与到达地疫情防控政策实时查询功能，同时还为注册用户提供行程提醒、列车运行变更通知和电子临时乘车身份证明等多项服务，方便旅客及时获取信息。

与此同时，各大火车站、机场等场所也推出了新的防疫技术手段及措施。

例如，北京地区的火车站根据自身特点，还特别加入了全新的“黑科技”，保障旅客出行安全。北京南站在进出站、检票口等站内全部直梯按钮面板上增加了抗菌抗病毒保护膜，配合定时消毒，引入了智能雾化消毒机器人，定时对环境进行喷雾式消毒。

针对没有智能手机的旅客，北京西站特别在进站区域新增了5台健康码查验机，这几台健康码查验机可以通过人脸识别、刷身份证快速查验本人健康信息，协助没有智能手机的旅客查验健康码，保障旅客效率出行。

在武汉，为做好春运期间防疫工作，武汉火车站出站口外增设了40台移动验码设备，通过扫描身份证，可同时查验旅客个人身份信息、健康码状态、14天行程定位、疫苗接种、核酸检测等信息。

铁路部门：针对涉疫旅客设置应急预案

2022年春运，全国铁路预计发送旅客2.8亿人次。据国铁集团介绍，根据疫情特点，铁路部门今年制定了不同环境、不同场景下的疫情应急处置预案。努力保障旅客出行和疫情防控的双重需要。

如果局部地区出现疫情，铁路部门将积极配合当地政府，快速调整运输组织，按要求停开、减开涉疫地区旅客列车，限制或停止销售涉疫地区客运车站车票，严格卡控风险人员流动，严防疫情通过铁路扩散。

针对大家集中关注的疫情，铁路部门还特别制定了预案。如果火车上出现涉疫旅客，将立刻采取以下措施：

一、立即将涉疫旅客安排在列车隔离席位，进行隔离观察，佩戴N95口罩。

二、立即报告地方防控部门，安排涉疫旅客在前方车站下车，移送地方防控部门。

三、对涉疫旅客所处环境进行封闭，控制人员流动。

四、按照国务院联防联控机制有关要求，将涉疫旅客所处车厢旅客信息推送至国家级疫情防控管理平台，协助地方防控部门采取相关管控措施。

五、对涉疫旅客所处环境进行终末消毒。

民航部门：中高风险地区航班预留隔离区

在民航方面，据民航局介绍，春运期间，民航局已成立了春运工作领导机构，对春运期间民航各单位在组织领导、疫情防控、运力保障、运行安全、航班正常、旅客服务和春运值班等方面做了工作安排。

民航各单位时刻关注国内疫情动态变化，根据始发地和目的地政府防控要求，航空公司和机场配合完成查验健康码、核酸检测阴性证明等工作。航空公司将做好旅客登机前手部清洁消毒，督促旅客遵守机上防控要求，优化机上餐食供应等服务流程，做好盥洗室的清洁消毒。

值得注意的是，当航班始发地所在城市有中高风险地区时，飞机将预留右后三排座位作为应急事件处理隔离区，以便有效应对飞行过程中出现发热、乏力等症状的可疑旅客。

另外，机场还会根据春运期间人流量增加的特点，有针对性地做好旅客宣传引导。设置检查点督促旅客佩戴口罩，设置发热隔离区用于发热旅客的应急处置，加强候机楼内通风，做好摆渡车、安检区域和公共区域的清洁消毒。

部分机场、车站：24小时核酸检测已上线

目前，为了满足旅客出行需求，一些火车站、机场等已经设有24小时核酸检测。

例如，北京南站、北京西站、首都机场、大兴机场设有核酸采样点，部分为24小时开放，方便有需求的旅客进行核酸检测。

在北京大兴国际机场，核酸采样点设在机场航站楼一层17号门内，提供24小时服务。旅客无需提前预约，即到即检。收费按报告出具时间分档，与北京市主要检测点保持同质同价，最快2至4小时即可出具报告。

在广州，广州站、广州南站、广州东站、广州北站、庆盛站5个火车站，均设置了到穗旅客的核酸检测采样点，为重点地区旅客提供免费的检测服务，可实现24小时内出结果报告。(葛成)

(责编：赵竹青、陈键)