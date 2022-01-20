新华社记者谢希瑶、叶昊鸣

原标题：当好中国现代化的开路先锋——多部门详解《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

“我国开启了全面建成社会主义现代化强国的新征程，交通运输要当好中国现代化的开路先锋，不断增强对经济社会发展全局和国家重大战略的保障能力。”国家发展改革委基础设施发展司司长罗国三19日说。

为加快建设交通强国，构建现代综合交通运输体系，国务院近日印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》。国家发展改革委、交通运输部等部门有关负责人在当天举行的专题发布会详解规划要点。

“当前，我国综合交通运输发展不平衡不充分问题还比较突出，迫切需要以全方位转型推动交通运输高质量发展。”罗国三说，规划作为“十四五”时期综合交通运输发展的顶层设计和“施工图”，统领铁路、公路、水运、民航、邮政等各领域“十四五”专项规划和年度实施方案，将对加快构建现代综合交通运输体系，有力支撑全面建设社会主义现代化国家发挥重要作用。

据介绍，“十四五”时期，我国将新增铁路营业里程1.9万公里、公路通车里程30.2万公里、内河高等级航道里程2400公里，民用运输机场达270个以上，城市轨道交通运营里程达10000公里左右，高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除，“71118”国家高速公路主线基本贯通，现代化机场体系基本形成。

“展望到2035年，便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网基本形成，基本建成交通强国。”罗国三说。

铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显。国家铁路局科技与法制司司长、新闻发言人王忠刚介绍，铁路系统将加快推进“八纵八横”高速铁路主通道建设，有序拓展区域高铁连接线，积极推进重点城市群城际铁路和同城化程度高的都市圈市域（郊）铁路规划建设，实现客运换乘“零距离”、货运衔接“无缝化”、运输服务“一体化”。

谈及加快完善“八纵八横”高速铁路网建设，国铁集团发展改革部副主任赵长江说，将按照优先贯通高铁主通道的原则，着重抓好沿江、沿海等服务国家战略、客流有支撑保障的高铁主通道缺失段建设，力争“十四五”期间“八纵八横”高铁主通道基本贯通，有效提升沿江、沿海、京沪等主通道能力和质量，有序推进区域性高铁连接线、延伸线建设。

民航具有安全、便捷、高效的特点。中国民用航空局发展计划司司长韩钧说，“十四五”期间，民航将继续加大投入力度，加快枢纽机场改扩建，稳步建设支线机场和专业性货运枢纽机场，重点加密中西部地区和边境地区机场。到2025年，民用运输机场数量达到270个以上，新增跑道40条。推动机场与各种交通方式深度融合，实现枢纽机场轨道接入率达到80%以上。加快京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等四大世界级机场群建设，增强国际枢纽功能。

邮政快递业是综合交通运输体系的重要组成部分。国家邮政局政策法规司司长、新闻发言人曾军山说，“十四五”时期，将提升邮政普遍服务均等化水平，城市地区智能收投箱等设施更好满足多元化需求，农村地区基本实现建制村直接收投邮件快件，实现抵边自然村邮政普遍覆盖。推进与电商、现代农业、先进制造业深度融合，加快与交通等产业的协同发展。到2025年，形成多个年业务量超200亿件或者年业务收入超2000亿元的邮政快递品牌，打造综合型寄递物流供应链集团。

“十四五”时期，交通运输如何以更高质量、更高效率、更低成本服务人民美好生活需要？

交通运输部总规划师、综合规划司司长徐成光说，将推动西部地区普通国道二级及以上公路比重达70%，推动较大人口规模自然村（组）通硬化路比例超过85%。到2025年，在全国推广100个左右农村物流服务品牌，实现沿海港口重要港区铁路进港率超过70%，枢纽机场轨道交通接入率达80%。将在50个城市组织开展旅客联程运输试点。普及道路客运电子客票应用，努力推进一站购票、一票通行。规范交通运输新业态、新模式价格管理，健全巡游出租汽车价格形成机制，深化道路客运价格市场化改革。落实物流减税降费措施。引导和规范网约车、共享单车、汽车分时租赁健康发展。加快运输旅游融合发展，鼓励道路客运站拓展旅游集散服务功能。强化对困难群体和特殊人群的交通运输服务保障。

(责编：赵竹青、陈键)