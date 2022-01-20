原标题：“养老服务时间银行”将落地北京

新华社北京1月19日电（记者邰思聪）记者从北京市民政局获悉，北京将于2022年6月1日起实施《北京市养老服务时间银行实施方案（试行）》，鼓励和支持全社会为老年人提供志愿服务，并推动这种服务产生的资源在个人、家庭、社会间形成可持续循环。

据了解，2022年北京市政府工作报告首次将发展“时间银行”互助养老模式作为市政府一项工作任务明确提出。养老服务时间银行的服务内容包括情感慰藉、协助服务、出行陪伴、文体活动、健康科普、法律援助、培训讲座、指导防范金融和网络风险等八大类服务，各区将根据本区老年人实际状况和志愿者专业特色、分布情况等，优化时间银行服务内容，推出满足个性化服务需求、接地气的服务项目。

根据实施方案，在经过培训后，年满18周岁以上、热心公益事业、身心健康的北京市常住居民，或北京市未满18周岁的在校学生在其监护人带领下参与养老志愿服务的，可成为志愿者并在时间银行建立个人账户，每服务1个小时可获得1个时间币并存入个人账户，时间币可在全市范围内通存通兑。同时，志愿者既可在60周岁后兑换相同时长的服务供本人使用，也可赠送给自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶等直系亲属，让亲人享受服务。

此外，政府部门还将探索建立梯次分明的激励措施，如积分兑换奖励、优秀志愿服务项目评选、优秀志愿服务组织评选、星级志愿者等。

北京市民政局副局长李红兵表示，养老服务时间银行运行、运转的基础是它的信息管理平台，北京市将于近期发布该平台的微信小程序或手机应用（App），方便群众完成登录、认证、发布信息、记录时长等各项操作。作为需求方的老年人，在登录信息管理平台完成身份认证后，只要账户里有时间币，经审核后，就可以发布养老服务需求。作为提供服务的志愿者，在信息管理平台注册认证后，即可根据平台发布的老年人需求信息选择就近、就便开展有关服务，获取时间币。同时，为保证服务真实有效，志愿者要通过信息管理平台进行签到、签出，记录服务时长。

(责编：赵竹青、陈键)