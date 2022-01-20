原标题：农民收入增速连续12年超城镇居民 还会持续吗？

国家统计局近日发布数据显示，2021年我国农村居民收入增长明显快于城镇居民。这已经是农民收入增长速度连续第12年领先城镇居民。

中国社科院农村发展研究所研究员李国祥对中新财经表示，农民增收有利于拉动居民消费，预计未来这一领先态势仍将持续。

农民工工资上涨带动农民增收

数据显示，2021年，农村居民人均可支配收入18931元，名义增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.7%；城镇居民人均可支配收入47412元，名义增长8.2%，扣除价格因素，实际增长7.1%。

农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速分别快于城镇居民2.3和2.6个百分点。城乡居民收入比值由上年的2.56缩小至2.50，城乡居民收入相对差距继续缩小。

“近年来，农民工招聘需求大，工资较高，对农民增收十分有利。”谈到农民增收的原因，李国祥接受中新财经采访时表示，农民工工资上涨已成为农民增收的主要支撑。

国家统计局住户调查司司长方晓丹介绍，2021年，农村居民人均工资性收入增长14.1%，两年平均增长9.9%。据全国农民工监测调查，2021年全国农民工总量达到29251万人，规模已超过2019年水平。县域经济持续发展促进本地务工机会增多，本地农民工比2019年增长3.7%。2021年农民工月均收入4432元，两年平均增长5.8%，带动农村居民工资性收入稳定增长。

经营净收入也呈恢复增长态势。方晓丹称，2021年，在全国粮食产量再创新高、生猪价格企稳、部分农牧产品价格较好等有利因素的拉动下，全年农村居民人均经营净收入增长8.0%，比前三季度加快1.3个百分点。

为居民消费注入动力

除了反映出城乡发展差距不断缩小，李国祥认为，农民增收对刺激居民消费具有重要作用。

“和城镇居民相比，农民收入的绝对值不高。收入增加后，大部分会很快转化为消费，这对于拉动我国国内大循环，构建新的发展格局，具有非常重要的积极意义。”李国祥称。

数据显示，2021年，居民消费支出持续恢复。农村居民人均消费支出15916元，名义增长16.1%，扣除价格因素，实际增长15.3%。农村居民人均消费支出增速恢复程度好于城镇居民，名义增速和实际增速分别快于城镇居民3.9和4.2个百分点。

农民增收领先态势仍将持续

农村居民收入增长已连续12年快于城镇居民。近两年来，城乡居民收入比值缩小较此前更为明显。对此，李国祥分析称，预计未来几年农民增收高于城镇居民的态势还将持续。

不过，他表示，受到新冠疫情等因素影响，2022年仍面临不少挑战。一些国内外机构预测，今年经济增长速度或将放缓。在这种情况下，农民工增收会迎来更多不确定性。

“因此，在政策上，仍要把促进农民增收要放在重要的位置。”李国祥说。

(责编：赵竹青、陈键)