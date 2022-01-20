记者 吴涛

原标题：上帝给暴雪关上门，又开了一扇Windows？

大名鼎鼎的游戏王者动视暴雪如今要卖身了。18日晚，微软宣布将以每股95美元的价格收购动视暴雪，全现金交易总价值687亿美元。

暴雪中文战网截图。

如一切顺利，这一举将拿下全球游戏历史上最大收购，也是微软历史上最大手笔收购案。微软收动视暴雪，内在原因究竟是什么，玩家又能从中获取什么？

全球游戏版图将重塑

据外媒报道，这笔收购将包括动视、暴雪和国王工作室的标志性特许经营权，如《魔兽》、《暗黑破坏神》、《守望先锋》、《使命召唤》系列和《糖果粉碎传奇》，以及通过美国职业棒球大联盟进行的全球电子竞技活动。

如监管部门允许，交易预计2023年完成。完成后，微软或将成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼。

有分析指出，游戏作为元宇宙的突破口之一，基本上达成行业共识，而微软此举正是重金押注元宇宙的标志。华泰证券指出，全球巨头正持续吸纳优质资产加码元宇宙布局，稀缺的精品游戏内容研发商有望扮演元宇宙建设基石的角色。

微软董事长兼首席执行官萨蒂亚·纳德拉曾表示：“游戏是当今所有平台上最具活力和最令人兴奋的娱乐方式，未来一定会在元宇宙平台的发展中发挥关键作用。”

还有分析指出，此次收购直接将微软游戏业务拉至和索尼一个级别，原来游戏主机独占3A大作，以索尼为首，但以后索尼能不能玩《使命召唤》都是一个问题。

一般来说，游戏平台或主机的魅力来自其独占的3A大作，例如任天堂凭借独占3A大作《塞尔达：旷野之息》，口碑爆棚，一举打了翻身仗。目前其主机Switch已销量过亿。

目前市面上主流主机有索尼的PS4、PS5，任天堂的Switch(国内Switch由腾讯来代理)，微软的Xbox系列等，每一家都有独占的3A作品。

Xbox微博截图。

还有观点认为，都说是微软收暴雪，严格意义来说，微软更看重的是“动视”，一个《使命召唤》、一个《糖果粉碎传奇》其IP价值就有多少？在影视、周边等方面潜力巨大。

Xbox系列玩家“爽歪歪”

虽然交易还未完成，不少玩家已经喜上眉梢，开始给微软“布局”：Xbox系列游戏服务纳入《使命召唤》、《魔兽世界》、《糖果粉碎传奇》等脍炙人口的作品。

很多网友称，以后所有暴雪游戏加入元宇宙概念，《魔兽世界》里去艾泽拉斯大陆炒房指日可待。

还有网友对索尼、腾讯等表示担忧，以后索尼还能玩《使命召唤》吗？《使命召唤手游》还能玩吗？《使命召唤手游》是动视暴雪和腾讯联手打造的第一人称枪战射击手游。

“喂喂喂，你们关注点在哪，600多亿美元，全现金收购，也只有微软有这种‘钞’能力了吧。游戏免费时代有可能到来，最好是能免费玩上热门游戏《使命召唤》。”有网友称。

有分析指出，此次微软收购动视暴雪，有望给玩家带来更加多元化的游戏体验，暴雪的一些传奇大作，都会登录Xbox。

谁受伤，谁受益？

微软收购暴雪消息传出后，资本层面，当日动视暴雪开盘张超30%，截至收盘，股价收涨25.88%。而微软股价下跌2.42%，索尼股价大跌超7%。19日，截至发稿，腾讯控股股价微降。

显然，动视暴雪是此次交易的最大受益方，拿到巨额收购价，而且后续发展获得持续性输血，难怪有网友称，“上帝给暴雪关上了一扇门，也给他打开了一扇Windows。”

近年来，动视暴雪发展不利，主推的游戏《守望先锋》不温不火，《星际2》依然看不到未来。动视暴雪还深陷性歧视丑闻，据外媒报道，自从去年7月以来，动视暴雪已经接受了700多份性歧视投诉，开除了37名员工的同时，也对44名其他的相关人员进行了处罚。

但这一切有望随着收购的落地，迎来翻天覆地变化。公司文化有望重塑，《守望先锋》也有望在微软业务的联动下“活”过来。

索尼游戏主机PS5。索尼互娱官网截图。

再反观游戏巨头索尼，不少分析师指出，因为索尼在财力上很难同微软在游戏版权方面展开竞争，而游戏内容的好坏直接关乎一个游戏公司的生死，再加上索尼在《使命召唤》陷入被动，未来处境艰难。

“微软还有可能打破目前‘独占游戏+硬件’的盈利方式，通过Xbox平台游戏增值服务来增加付费用户，而如果行业一旦放弃上述绑定硬件的模式，那索尼处境会更加艰难。”有分析指出。

据了解，目前不少游戏主机凭借独占的3A游戏再捆绑硬件的模式盈利，换句话说，你要想玩某平台上的独享游戏，首先要买该公司主机硬件。索尼游戏正是这样的企业。

总之，无论是游戏行业盈利模式，还是玩家游戏方式，都有可能随着这次收购而发生巨变，这全看微软怎么打这一副“好牌”。

(责编：赵竹青、陈键)