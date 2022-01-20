原标题：国资委公布2022年央企目标任务：“两增一控三提高”

中国国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗19日在出席国务院新闻办公室举行的新闻发布会时透露，今年央企目标任务为“两增一控三提高”。

他解释道，“两增”，就是利润总额和净利润增速要高于国民经济增速；“一控”，就是资产负债率要控制在65%以内；“三提高”，就是营业收入利润率要再提高0.1个百分点、全员劳动生产率再提高5%、研发经费投入要进一步提高。

当天，有记者提问，今年央企将如何落实“稳”的要求？对此，他回应道，对于中央企业来讲，稳字当头，首先就是要实现自身的稳增长。稳中求进，就是要为国民经济增长作贡献。做到“两稳”，就是落实“稳”的要求，也是体现“进”的贡献。“一控三提高”既有利于更好保障“两增”，又有利于更好提高“两增”成色，确保实现质的提升和量的增长。具体有以下几个方面：

一是要坚持把稳增长、防风险摆在更加突出的位置。

二是坚持以改革激发市场主体活力、激活发展动力。

三是坚持强化企业创新主体地位、打造国家战略科技力量。

四是坚持强实业兴产业、促进经济循环和产业链畅通。

五是坚持党的全面领导、充分发挥中央企业政治优势。

彭华岗说，国资委和中央企业将紧紧围绕“两增一控三提高”的目标，把完成稳增长任务和推动高质量发展结合起来，以稳促进、以进固稳，为经济社会发展作出更大贡献。刘文文

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