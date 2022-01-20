原标题：货币政策工具箱要开得再大些，降息降准不远了？

2021年四季度开始货币政策密集出台，18日央行表示要“把货币政策工具箱开得再大一些”，并且提出“一年之计在于春，所以我们要抓紧做事，前瞻操作”，对于上述新提法，市场关注度极高。

如何理解货币政策“工具箱”要开得更大？今年货币政策会有什么特点？我们将如何面对美联储加息的预期？中新财经就上述问题采访了中泰证券首席经济学家李迅雷。

1月18日，在国新办举行的发布会上，中国人民银行副行长刘国强表示，在经济下行压力根本缓解之前，政策重点的目标是“稳”，央行将从三个方面来发力，第一点便是要“把货币政策工具箱开得再大一些”。

此话一出，立即成为金融圈18日晚开始都在讨论的话题。

“新表述意味着今后货币政策工具要用的更多了”，李迅雷告诉中新财经，2021年四季度GDP同比增长4%，处于较低的水平，货币政策更加积极主动可以支持中央今年经济工作稳增长、稳中求进的目标。

“具体来看，央行可能会使用降准、降息、逆回购、中期借贷便利(MLF)、常备借贷便利(SLF)等工具来完成货币政策充足发力的目标。”

不过，当前金融机构平均存款准备金率是8.4%。刘国强表示，下一步进一步调整的空间变小了，空间变小了但仍然还有一定的空间，我们可以根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要使用。

李迅雷判断，各种货币政策工具中，降贷款市场报价利率(LPR)可能会更加频繁地使用。

中新财经发现，自2021年四季度开始，货币政策出台的相对密集。2021年11月，央行推出碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款；2021年12月，全面降准0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元；2022年1月，开展7000亿元MLF操作和1000亿元公开市场逆回购操作，同时MLF操作和公开市场逆回购操作的中标利率下降10个基点。

对此，李迅雷认为，MLF下调之后，接下来就是贷款市场报价利率(LPR)，我国的做法通常是“小步快降”——小步走、多次降。

19日，中国人民银行公告称，为加强预期管理，促进LPR发布时间与金融市场运行时间更好衔接，将LPR发布时间由每月20日(遇节假日顺延)上午9:30调整为9:15。以上调整自2022年1月20日起实施。

支持国内经济增长之外，央行还在关注发达经济体政策的调整。对此，中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，我国金融支持实体经济力度稳固，金融体系自主性和稳定性增强，人民币汇率预期平稳，这些都有助于缓和和应对外部风险，发达经济体政策调整对我国影响有限。

目前，市场对美联储加息和缩表有较强预期，李迅雷预计，美联储快的话会在第二季度加息，慢的话会在下半年加息，因此，我们可以考虑在上半年多降息，尽量在下半年完成，先降息会让我们应对美联储政策调整更加主动，以及通过相关措施使我国出口条件更加有利。(石睿)

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