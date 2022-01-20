原标题：数说山西政协“成绩单”：聚焦全方位推动高质量发展

开展专题调研视察43项，举办协商议政活动21次，向省委、省政府提交建议报告30件，省委、省政府领导批示17件次，全年审查立案的900件提案全部办复……记者19日从在太原开幕的山西省政协十二届五次会议获悉，过去一年，山西政协聚焦全方位推动高质量发展，建言资政和凝聚共识双向发力。

助力经济高质量发展、社会主义民主政治建设、社会主义文化繁荣兴盛、和谐社会共建共享、美丽山西建设等，2021年，山西省政协委员、政协各参加单位和各专门委员会共提交提案1088件，经审查，立案900件。

围绕构建现代产业体系、深化供给侧结构性改革、促进服务贸易创新发展、做强现代物流产业、推进科技成果转化等方面提出的提案有348件，占38.7%。

在赴省内外近百家企业调研和召开20余次座谈会的基础上，山西省政协聚焦推动现代物流发展召开常委会议协商建言，提出构建“一核、三区、四向、多节点”现代物流空间网络等建议。

关于碳达峰碳中和的重大决策，山西省政协围绕控制高碳、推广低碳、力争零碳、奖励负碳召开专题议政会，提出26条意见建议。

围绕发挥统一战线作用、推进法治山西建设等方面提出的提案有41件，占4.6%。关于提升多党合作制度效能、筑牢中华民族共同体意识等建议，为巩固和发展爱国统一战线发挥了积极作用。

围绕培育和践行社会主义核心价值观、推进公共文化服务体系建设等方面提出的提案有78件，占8.7%。关于加强革命遗址保护、党史教育基地建设等建议，为山西红色旅游资源开发、精神文明建设发挥了建设性作用。

围绕推进普惠性基础性兜底性民生建设、促进教育内涵式发展、重视体医融合、智慧城市建设等方面提出的提案有382件，占42.4%。关于构建产业扶贫风险防控机制、加强乡村公共基础设施建设等建议，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供了参考。

围绕黄河流域生态保护和高质量发展、推进“两山七河一流域”生态保护修复等方面提出的提案有50件，占5.6%。山西省政协围绕“推动我省黄河流域生态保护和高质量发展”召开常委会议协商议政，提出意见建议。联合沿黄8省(区)政协接续向全国政协提出提案。(记者 李庭耀)

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