原标题：浙江如何依法让企业“活下来、留得住、经营得好”？

19日，在于杭州举行的浙江省第十三届人民代表大会第六次会议上，浙江省高级人民法院院长李占国、浙江省人民检察院检察长贾宇分别作工作报告，重申该省如何依法让企业“活下来、留得住、经营得好”等护航经济平稳发展的理念与实践。

李占国介绍，2021年，浙江审结涉企纠纷33.6万件，依法保护产权，激发市场活力。

他举例称，某建筑公司陷入经营困境无力偿还债务，该省越城法院评估后依法解除对公司及主要经营人员的失信和限制消费措施，促使企业逐步恢复生产经营，累计清偿债1亿多元，实现企业发展和债权人保护双赢。

对于实在无力“活下来”的企业，浙江法院也发挥了破产审判市场出清和重整救治作用——2021年，浙江法院审结破产案件3282件，化解金融不良债权1255亿元，盘活土地资源33万亩、厂房817万平方米。

李占国介绍，近年来，浙江省法院秉持善意文明司法理念、落实“六稳”“六保”任务，在财产保全、强制执行程序中对一批涉诉企业依法予以活封活扣，为其赢得了继续经营、转型升级的宝贵机会，有效提高了债务清偿能力，实现了多方共赢的良好效果。

比如，该省岱山法院强化府院联动，出清两家“僵尸企业”，引进一家中国国内石化龙头企业，带动入驻20余家配套企业，形成80亿元有效投资、120亿元预期产值，有力推动经济高质量发展。

该省丽水中院还积极协调，暂缓拍卖某上市公司股票，助力企业成功融资并清偿近10亿元债务，促使企业“起死回生”。

“活下来”是前提，让企业“留得住”“经营得好”的关键则在于借鉴中医的一大理念——“上医治未病”。

在最高人民检察院将浙江确定为全国第二批企业合规试点地区后，2021年，浙江省检察院出台《关于全面推进企业经济犯罪刑事合规工作的实施意见》，加大企业合规工作力度。目前，浙江检方共开展企业合规审查52件，办结21件，其中相对不起诉处理19件，提起公诉2件。

贾宇介绍说，2021年，浙江检方深化企业合规试点工作，会同22家省级单位成立涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会，通过规范合规整改、强化犯罪预防，努力让涉案企业“活下来、留得住、经营得好”。

值得一提的是，在让企业“经营得好”方面，今年浙江省政府工作报告也指出，该省要千方百计惠企助企，充分激发市场主体活力。

该省称，要以“真金白银”换市场主体轻装上阵、专注前行，按照“第一时间+顶格优惠”原则，推动各项政策直达快享、及早发力，力争为市场主体减负3000亿元；此外还要为市场主体注入更多金融活水，实施金融支持激发市场主体活力的政策，保障资金供给有效匹配、合理充裕等。(张斌 董易鑫)

(责编：赵竹青、陈键)