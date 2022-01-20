原标题：2025年中国快递业年收入将超1.8万亿元

中国国家邮政局政策法规司司长曾军山19日表示，到2025年，邮政快递业年业务收入预计将超过1.8万亿元(人民币，下同)。

曾军山是在出席国家发改委发布会时说这番话的。

他表示，当前，中国快递虽已迈入了“千亿万亿”新阶段，但发展不平衡不充分矛盾仍然突出，大而不强、快而不优、粗而不精。“十四五”时期，将着力推动邮政快递业高质量发展。

一是推动快递服务更为便捷更广覆盖更加优质。城市地区智能收投箱等设施更好满足多元化需求，农村地区基本实现建制村直接收投邮件快件，实现抵边自然村邮政普遍覆盖。

二是提升快递服务质效，预计到2025年，邮政快递业年业务收入超过1.8万亿元，快递业务量超过1500亿件，增速均保持在10%—11%左右，大约相当于GDP增速的两倍。

三是推进邮政快递业与电商、现代农业、先进制造业深度融合，加快与交通等产业的协同发展。到2025年，形成多个年业务量超过200亿件或者年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌，打造综合型寄递物流供应链集团。

四是完善寄递网络体系，夯实邮政快递业高质量发展底盘。强化与综合交通运输体系衔接，加强枢纽布局建设，提升干线运输能效，建强寄递末端网络。

五是推进科技创新，打造邮政快递业高质量发展新引擎。健全科技研发体系，完善技术标准体系，打造技术产品体系，建立科技测评体系。发掘邮政快递业数据价值，形成数据驱动发展新格局。

六是发展国际寄递物流，补齐邮政快递业高质量发展短板。拓展海外服务布局。提升跨境干线运力和供应链一体化服务能力。

七是健全绿色制度体系，推进包装绿色转型，促进邮政快递业节能减排。强化邮政快递业安全管理，加强网络数据安全，健全应急体系。

八是完善邮政快递业法规制度，明规则、划底线、强监管，形成协同治理合力，提升数字治理水平。做好快递员群体合法权益保障工作。(记者 周锐)

(责编：赵竹青、陈键)