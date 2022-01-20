原标题：地方政府工作报告里寻“创新”

这几天，地方两会正陆续召开，记者从各地政府工作报告中不难发现，“创新”正成为一个闪动的字眼。

强化科技引领、打造科创中心、增强创新能力、加快产业升级……在科技创新的浪潮下，我们既是享用者，更是创造者。各地要通过这一“杠杆”，有力撬动经济社会高质量发展。

重庆：加快建设有全国影响力的科创中心

1月17日，重庆市五届人大五次会议召开，重庆市人民政府代市长胡衡华作政府工作报告。报告明确，今年重庆重点推进10个方面的工作，其中将更大力度推动科技创新，加快建设具有全国影响力的科技创新中心。

“科技创新是调结构、转方式的根本之策，要坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，围绕‘四个面向’，争取国家战略科技力量布局，强化科技创新支撑作用。”胡衡华表示。

在建设一流创新平台上，将高水平建设西部（重庆）科学城，建设金凤实验室和国家应用数学中心，推动国家实验室基地、中科院重庆汽车软件创新研究平台落地，支持高校研究生院和特色研发机构在科学城集聚。高标准建设两江协同创新区，将开工建设卫星互联网等科创项目，建成投用分布式雷达验证试验场、北理工重庆创新中心等科创平台。高质量建设广阳湾智创生态城，建设重庆脑与智能科学中心、广阳湾实验室，探索打造零碳示范产业园。同时加快重庆高新区及拓展园建设，支持潼南、涪陵、合川、大足、綦江、铜梁创建国家高新区，推动市级高新区建设。

在培育一流创新主体上，将启动科技型中小企业创新发展行动计划，推进规上工业企业研发机构倍增计划，力争国家级“专精特新”小巨人企业达到140家、高新技术企业突破5500家、科技型企业突破4万家，全社会研发经费支出占比提高到2.3%左右。通过布局建设基础学科研究中心，优化重组现有国家重点实验室，创建大数据与智能计算国家重点实验室等方式增强高校创新能力。

甘肃：聚焦振兴实体经济，加快产业升级

在1月17日召开的甘肃省十三届人大六次会议上，甘肃省省长任振鹤在政府工作报告中提出，2022年，甘肃省将聚焦振兴实体经济，加快产业升级，持续培育壮大千亿产业集群和百亿园区。

“我们将强化科技创新引领支撑。”任振鹤介绍，甘肃省将聚焦优势重点领域，争取建设同位素实验室、敦煌文物保护中心等国家重点实验室。推动兰白自创区和兰白试验区重点产业和重大项目加速落地。实施高校院所创新能力提升工程，整合重构省级科技创新平台。启动陇粤共建“大湾区·兰白自创区中医药创新发展示范区”，规划建设“校企共生融合发展创新港”。

一方面，加快重塑传统产业新优势。打好产业基础高级化产业链现代化攻坚战，全面落实链长制，发挥链主企业作用，推动石化、有色、钢铁、煤化工、精细化工产业延链补链强链。实施“三化”改造项目270个。推进陇东综合能源基地高质量发展。实施找矿突破战略行动，加快矿产资源勘查开发。

另一方面，抢抓历史机遇，做大做强新兴产业。启动建设“酒湖特高压”配套风电、“陇电入鲁”工程及配套风光电项目。力争开工建设玉门昌马、张掖盘道山等3—4个抽水蓄能电站。加快德福高档电解铜箔波、东方钛业绿色循环等项目建设。推动金昌新能源锂电、平凉智能光电、张掖智能制造等产业集聚发展。打造天水集成电路封测产业集聚区。建成生物制品批签发中心，建设中国生物科技健康产业园。深化国家中医药产业发展综合试验区建设。打造庆阳国家级数据中心集群。加快北斗导航分中心建设。

(责编：赵竹青、陈键)