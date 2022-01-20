原标题：全球生物多样性第六次“大灭绝”正在进行

地球生命已历经五次由极端自然现象引起的生物多样性大规模“灭绝”事件。现今，许多专家警告说，第六次大灭绝危机正在发生，而这一次完全是由人类活动造成的。美国夏威夷大学马诺阿分校和法国巴黎国家自然历史博物馆的生物学家最近在《生物学评论》杂志上发表了对这一持续灭绝事件证据的全面评估。

研究主要作者、夏威夷大学马诺阿分校海洋与地球科学与技术学院太平洋生物科学研究中心罗伯特·考伊教授指出，物种灭绝率的急剧增加和许多动植物种群数量的下降是有据可查的，但有人否认这些现象是大规模灭绝。这种否认是基于对危机的偏见观点，该观点侧重于哺乳动物和鸟类，而忽视了构成生物多样性的绝大部分无脊椎动物。

通过对陆地蜗牛和蛞蝓的估测值推断，研究人员估计，自1500年以来，地球可能已经失去了200万种已知物种的7.5%至13%，亦即惊人的15万至26万种物种。

考伊说：“将无脊椎动物包括在内，是确认我们见证地球历史上第六次大规模灭绝开始的关键。”

然而，全球各地的情况也不尽相同。尽管海洋物种面临重大威胁，但没有证据表明危机对海洋的影响程度与陆地相同。在陆地上，岛屿物种，例如夏威夷群岛的物种，比大陆物种受到的影响要大得多。而且，植物的灭绝速度似乎低于陆生动物。

不幸的是，随着“科学否认”在现代社会的一系列问题上站稳脚跟，新研究指出，一些人否认第六次灭绝已经开始。此外，还有人将其视为一种新的自然进化轨迹，因为人类只是另一个在地球历史中发挥自然作用的物种。一些人甚至认为生物多样性应该完全为了人类的利益而被操纵。

但利益由谁来定义？考伊强调说：“人类是唯一能够大规模操纵生物圈的物种。我们不仅仅是另一个面对外部影响而进化的物种。相比之下，我们是唯一对我们的未来和地球生物多样性有意识选择的物种。”

为了应对危机，针对某些具有超凡魅力的动物，各种保护举措已取得了成功。但这些举措并不能针对所有物种，也无法扭转物种灭绝的总体趋势。尽管如此，人类必须继续努力，继续为自然创造奇迹，并在生物多样性消失之前记录下来。

考伊认为，尽管有关于危机严重性的言论，也存在补救解决方案并提请决策者注意，但显然还缺乏政治意愿。否认这场危机，接受它而不作出反应，甚至鼓励它并废除人类共同责任，将为地球继续朝着第六次大规模灭绝的悲惨轨迹铺平道路。（记者张梦然）

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