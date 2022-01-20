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五部门：延长疫情期间口岸进、出境免税店经营和招标期限

2022年01月20日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京1月20日电 （记者王震）为缓解疫情对市场主体的影响，近日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局印发通知，调整疫情期间口岸进、出境免税店经营和招标期限等规定。

根据通知，已按照管理办法批准设立并已完成招标的口岸进、出境免税店，免税品经营企业与招标人可在友好协商的基础上，延长免税店招投标时确定的经营期限，仅能延期一次，最多延长2年。延期后的经营期限可超过10年。免税品经营企业与招标人的延期协议应在2022年12月31日前签署。签署延期协议后，应按照管理办法规定进行备案。

2020年7月至2022年6月期间，由财政部会同有关部门按照管理办法批准设立的口岸进、出境免税店，由地方政府按疫情防控要求，妥善安排招标工作，可不受批准设立之日起6个月内完成招标的时间限制，但最晚应于2022年12月31日前完成招标。

未按照管理办法规定批准设立的免税店，继续由口岸所属地方政府提出处理意见，报财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署和税务总局批准。

(责编：王震、吕骞)

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