原标题：“十四五”走好“先手棋” 做强做优做大我国数字经济

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。文章强调，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。

激发数字经济“牵引力”为何如此重要？做强做优做大我国数字经济，“十四五”怎样走好“先手棋”？

时不我待抢抓数字机遇

在生产车间，工业机器人精准拾取物件；在港口、矿山，无人驾驶汽车行进有序、安全作业；在千家万户，智能设备不断便利百姓生活……数字技术加速创新，日益融入经济社会发展的方方面面。

当今世界，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有。做强做优做大数字经济，是创新的关键，也是时代的先机。

数字机遇时不我待，因为技术产业变革的浪潮正加速袭来——

大数据、云计算、区块链……当数字技术以更小的颗粒度重塑现实世界，创新周期、产业格局等都在发生变化。数字经济正成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

数字机遇时不我待，因为发展数字经济有着格外重要的意义——

从构建新发展格局来看，数字技术、数字经济可以推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合，畅通国内外经济循环；从建设现代化经济体系来看，数字经济可以成为构建现代化经济体系的重要引擎；从构筑国家竞争新优势来看，数字技术、数字经济是新一轮国际竞争重点领域。

“做强做优做大数字经济，不仅是为经济增长寻找新的动力源泉，更是为了把握好新一轮科技革命和产业变革新机遇。不仅是当前发展使然，更是主动把握未来、赢得长远的‘先手棋’。”清华大学公共管理学院院长江小涓说。

补齐短板向实体经济着力

数字机遇正逢其时。发展数字经济，应向哪些领域发力？着力点又在哪里？

业内专家认为，我国具有超大规模市场，已建成5G基站超过139万个，全国5G应用创新覆盖数十个国民经济重要行业……这奠定了数字经济发展的基础能力。

海量的数据资源，完备的工业体系，数字应用场景丰富……这些都是我们发展数字经济具有的独特优势。但同时，数字经济发展仍然存在不同区域、产业、企业间发展不平衡问题，数字技术基础、产业链价值链掌控力等有待提升。

“既要洞察前沿方向，也要着力提升自主创新能力，集中力量攻克关键技术‘卡脖子’问题。”中国信息通信研究院院长余晓晖说。

一方面，瞄准传感器、量子信息等战略性前瞻性领域提前布局、取得突破；另一方面，加强核心技术攻关，加快新型基础设施建设，围绕把握发展数字经济自主权，一系列部署相继展开。

“‘十四五’生产端数字化、智能化将成为重要的新增长点。”江小涓认为，着眼实体经济、赋能实体经济，是数字经济发展的关键着力点。

近日，《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》等一系列规划对外发布，从创新、应用、供给、支撑等多方面，推动数字技术与实体经济深度融合。

工信部数据显示，目前，具有影响力的工业互联网平台超过100家，连接设备数超过7600万台套。

“‘十四五’，将全力加快新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。”工信部信息通信发展司司长谢存说。

与此同时，我国也着力推进重点领域数字产业发展，增强产业链关键环节竞争力，完善重点产业供应链体系。

规范发展完善数字经济治理体系

不断做强做优做大我国数字经济，一个重要方面就是规范数字经济发展，完善数字经济治理体系。

应该看到，我国数字经济在快速发展中也出现了一些不健康、不规范的苗头和趋势。怎么解决数字经济发展的监管问题，怎样更好保障用户权益和信息安全等，都需要进一步探索完善，建立适应新业态发展要求的管理制度。

中央已明确要规范数字经济发展，坚持促进发展和监管规范两手抓、两手都要硬。从出台《关键信息基础设施安全保护条例》到修订了《网络安全审查办法》，围绕加强数字经济治理，法律法规和政策制度不断健全。围绕新情况、新问题，在适时补充、动态调整中，政策法规适用性不断提高。

“近年来，工信部发布了近20项规范性文件，颁布实施了300余项网络与信息安全标准，不断提升网络基础设施安全防护能力。”工信部网络安全管理局副局长杜广达说，“十四五”期间，针对基础通信网络这一关键信息基础设施，全面完善网络漏洞管理等重要制度，同时加快构建5G、工业互联网等融合领域网络安全保障体系，加快构建数据安全风险技术监测体系。

“我们将进一步健全法律法规和政策制度，更加注重健全完善事中事后监管长效机制，加强监督检查，让各类企业在公平合理的规则下实现健康有序发展。”工信部有关负责人表示，通过完善相关措施，及时堵住漏洞、补齐短板，更好实现数字经济长远发展。

(责编：赵竹青、陈键)