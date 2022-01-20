新华社北京1月19日电 为深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，进一步动员社会各方力量，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，中央宣传部会同中央文明办、国家发展改革委、教育部、科技部、司法部、农业农村部、文化和旅游部、国家卫生健康委、广电总局、国家乡村振兴局、共青团中央、全国妇联、中国文联、中国科协日前印发通知，对2022年文化科技卫生“三下乡”活动开展进行安排部署。

通知明确，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，以社会主义核心价值观为引领，以新时代文明实践中心（所、站）为依托，围绕乡村发展、乡村建设、乡村治理、农民农村共同富裕，普及科学理论、宣讲形势政策、涵育文明乡风、服务群众需求，激发农民群众创造美好生活、追求文明进步的巨大动能，推动“三下乡”提质扩面、提档升级，为促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足提供强大精神力量。

通知强调，要坚持从农村实际和农民需要出发，深化拓展“三下乡”活动内容和形式。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，深化党史学习教育和“四史”宣传教育，持续推动党的创新理论和宝贵历史经验走进农民、深入人心。广泛开展迎接党的二十大群众性主题宣传教育活动，找准群众视角、用活各种方式，把庆祝建党百年激发的爱党爱国爱社会主义热情传递下去。全方位推开新时代文明实践中心建设，打造一批社会主义核心价值观建设的品牌项目和精品活动，激发群众劳动创造幸福、奋斗成就梦想的动力和热情。创新实施文化惠民工程，把优秀精神文化产品和服务送下乡，充盈群众精神文化生活。扎实开展农民科学素质提升行动，弘扬科学精神、普及科学知识，培育适应农业农村现代化发展要求的高素质农民。大力推进健康乡村建设，开展爱国卫生运动和健康促进活动，增强人民体质、保障人民健康。

通知要求，各地各有关部门要把“三下乡”活动纳入实施乡村振兴战略的总体部署，加强组织领导，加大投入力度，出台扶持政策，更好满足农民群众日益增长的美好生活需要。积极推动“三下乡”活动常态化，把集中示范服务活动和经常性工作结合起来，强化服务意识，创新服务方式，不断提升活动整体质量和社会美誉度。加强宣传引导，精心组织示范项目、优秀团队、服务标兵推介展示，及时总结推广来自基层的鲜活经验和创新做法，生动反映“三下乡”活动的丰硕成果、农民群众的积极反响和乡村振兴的崭新气象，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王仁宏、初梓瑞)