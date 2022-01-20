人民网北京1月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行1月19日召开北京冬奥会支付服务环境建设领导小组会议暨数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组视频会议。会议指出，目前，涉奥主体账户、银行卡、移动支付、本外币现金、数字人民币等支付服务筹备工作均已就绪，将向境内外人员提供优质、高效、安全的支付服务。

会议强调，举办北京冬奥会和冬残奥会，是我国重要历史节点的重大标志性活动。在冬奥筹办决战决胜的最后阶段，会议要求，一是抓住最后时间窗口查缺补漏、精益求精，高标准、高质量完成冬奥支付服务和数字人民币试点工作，为赛时服务保障打下坚实基础，实现“两个奥运、同样精彩”。二是坚持底线思维，着力完善赛时服务保障、风险监测、应急处理等机制，周到细致提供赛时各项支付服务，确保万无一失。三是明确各方职责任务，各司其职、各负其责，团结协作、形成合力，全力保障冬奥会圆满成功。

据介绍，人民银行于2019年牵头成立北京冬奥会支付服务环境建设领导小组，于2021年牵头成立数字人民币北京冬奥会场景试点工作小组，多次召开会议并赴北京、张家口开展实地调研，科学制定服务方案，指导商业银行、非银行支付机构、清算机构扎实推进冬奥会支付服务筹备和数字人民币试点工作。2021年以来，按照疫情常态化防控和冬奥会筹办有关要求，人民银行秉承“简约、安全、精彩”的办赛要求，迅速优化工作方案，实时调度解决难题，以最严要求、最高标准清单式推进各项工作。

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