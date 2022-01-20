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1月LPR“双降”：1年期降10个基点 5年期以上降5个基点

2022年01月20日09:51 | 来源：人民网
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来源：人民银行官网

人民网北京1月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.6%。2021年12月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.8%，5年期以上LPR为4.65%。

值得注意的是，本月LPR实现“双降”，1年期LPR较上期下降10个基点，5年期以上LPR较上期下降5个基点。

LPR由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。

(责编：罗知之、吕骞)

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