人民网北京1月20日电 （申佳平）在国务院新闻办公室20日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，在刚刚过去的2021年，我国工业经济总体保持恢复发展，信息化发展取得了积极进展，“十四五”实现了良好开局。

田玉龙具体指出，2021年，我国工业和信息化发展总体呈现以下四个方面的特点。

一是工业经济持续恢复发展。工业和信息化部按照中央经济工作会议要求，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，把促进工业稳增长摆在突出位置，采取了一系列举措。通过着力加强规划引领和政策引导，陆续发布实施了一批工业和信息化重点行业、重点领域的“十四五”规划，制定出台了一系列工业稳增长的政策举措，积极应对包括新冠肺炎疫情多点散发、大宗原材料价格上涨、能源要素趋紧等带来的不利影响，统筹施策，达到了保主体、稳投资、促消费的目标，有力保障了工业生产总体平衡，平稳发展。

数据显示，去年全国规模以上工业增加值同比增加9.6%，两年平均增长6.1%。其中，去年三季度工业增速一度下滑，四季度随着振作工业经济政策措施的实施，效果显现，下滑势头得到扭转，工业经济增速逐步回升。

二是产业转型升级明显加快。去年，工业和信息化部把稳定产业链供应链作为重点，加快推进产业数字化、绿色化转型，全力提升制造业核心竞争力，大力推动传统产业的改造升级和新兴产业的发展。主要取得了三个方面的效果：一是制造业数字化转型步伐加快，工业互联网创新发展成效显著，网络平台安全体系已打造成型，“5G+工业互联网”已经形成了20个典型应用场景和10个重点行业领域的实践活动，创新应用水平处于全球第一梯队。二是工业绿色低碳发展也取得了积极进展，制定出台了工业领域和重点行业碳达峰实施方案，传统产业绿色化改造稳步推进，全年累计粗钢产量同比减少3200万吨，下降了3%。前11个月，规模以上工业单位增加值能耗同比下降了5.5%，这个效果是比较明显的。三是新兴产业保持了较快发展，高技术制造业、装备制造业的带动作用增强，发展较快。工业软件、大数据、云计算、人工智能等新技术、新产业、新业态发展增速强势。特别是大家比较关注的新能源汽车发展迅猛，去年的产销量都超过了350万辆，同比增长1.6倍。

三是中小企业纾困发力增效。工业和信息化部会同国务院有关部门协同各地方加强统筹协调和督促指导，不断优化中小企业的营商环境，进一步保护和激发市场主体的活力，不断加大持续优化政策和服务供给，推动出台一系列中小企业纾困帮扶、惠企让利的政策，健全防范和化解拖欠中小企业账款的长效机制，目前取得了良好的效果。减税降费、普惠金融等政策利好不断释放，减轻企业负担的效果比较明显。同时着力推动中小企业专精特新的快速发展，会同有关部门出台培育发展制造业优质企业、提升中小企业竞争力等政策文件。目前，全国专精特新企业有4万多家，“小巨人”企业达到4762家，制造业单项冠军企业达到848家，成为所在细分行业领域的标杆型企业，一大批创业创新型企业不断涌现和成长。

四是信息通信业实现新跨越。2021年，工业和信息化部进一步发挥新一代信息技术的赋能作用，持续完善和建设新型基础设施，大力培育新业态新应用，不断提升支撑经济社会数字化转型的能力。主要有四个方面的特点：发展速度持续加快。去年全年电信业务收入同比增长了8%，软件和信息技术服务业收入同比增长17.7%，“双千兆”网络设施建设加快，千兆光网覆盖3亿户家庭，累计建成开通5G基站达到142.5万个，全国51.2万个行政村全面实现“村村通宽带”。贫困地区通信难的问题得到了历史性解决，行业监管创新拓展取得了实效。互联网行业专项整治、APP侵害用户权益专项整治、互联网应用适老化改造等一些专项工程取得了较大进展。安全基础不断夯实，防范治理电信网络诈骗、个人信息保护、数据安全管理扎实推进。同时，整个信息通信积极参加和保障国家重大活动，去年圆满完成了建党100周年系列庆祝活动通信和网络安全保障任务，目前在全力以赴地保障冬奥会、冬残奥会的通信和网络安全工作。两地三赛区所有的场馆目前已经实现了5G的全覆盖，为赛事云转播、智慧冬奥提供了有力支撑和保障。

田玉龙表示，2022年，我国工业经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长任务依然十分艰巨。工业和信息化部将统筹发展和安全，聚焦制造强国和网络强国的建设目标，把工业稳增长摆在最重要的位置，做好预调微调和跨周期调节，着力提升制造业核心竞争力，着力促进工业经济平稳运行提质增效，保持制造业比重基本稳定，做实做强做优实体经济，筑牢经济“压舱石”，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

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