人民网北京1月20日电 （申佳平）疫情发生以来，我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，这对工业经济增长有何影响？在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，目前国内疫情出现多点散发，部分城市采取了一些管控，可能对部分地区产业链、供应链产生了局部性影响，但这些影响都是短期的，且范围有限，对宏观产业链也没有产生大的影响。

田玉龙指出，目前的经济增长特别是工业经济增长数据表明，我国疫情防控政策对产业链、供应链是有利的。坚持这个正确的防疫策略，我国才能在全球率先复工复产，产业链供应链的稳定安全才得到了保障。总体上看，目前经济发展、出口等都是顺畅的，且都处于增长态势。我国产业链、供应链的稳定，得益于疫情防控有效有力。

“随着疫情防控政策越来越精准化，疫情对产业链、供应链的影响，特别是对工业企业的影响应该是不大的，产业链、供应链的稳定安全能够得到保障。”田玉龙同时坦言，现在国际疫情仍在蔓延，我国产业链、供应链的外部环境有不确定性。要坚持疫情防控政策，保证供应链、产业链安全施策更加精准有效，使产业链、供应链韧性增强，同时在进一步打通和疏通国际供应链上再下更大的力气，这将对产业稳定运行、产销有机衔接、内外贸畅通贯通，实现工业经济在今年平稳发展至关重要。

“统筹好疫情防控和经济社会发展，特别是工业经济的发展，仍然是今年一项重点工作。”田玉龙说。

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