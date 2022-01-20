人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

工信部：“动态清零”政策对地方产业链、供应链影响有限

2022年01月20日11:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月20日电 （申佳平）疫情发生以来，我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，这对工业经济增长有何影响？在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，目前国内疫情出现多点散发，部分城市采取了一些管控，可能对部分地区产业链、供应链产生了局部性影响，但这些影响都是短期的，且范围有限，对宏观产业链也没有产生大的影响。

田玉龙指出，目前的经济增长特别是工业经济增长数据表明，我国疫情防控政策对产业链、供应链是有利的。坚持这个正确的防疫策略，我国才能在全球率先复工复产，产业链供应链的稳定安全才得到了保障。总体上看，目前经济发展、出口等都是顺畅的，且都处于增长态势。我国产业链、供应链的稳定，得益于疫情防控有效有力。

“随着疫情防控政策越来越精准化，疫情对产业链、供应链的影响，特别是对工业企业的影响应该是不大的，产业链、供应链的稳定安全能够得到保障。”田玉龙同时坦言，现在国际疫情仍在蔓延，我国产业链、供应链的外部环境有不确定性。要坚持疫情防控政策，保证供应链、产业链安全施策更加精准有效，使产业链、供应链韧性增强，同时在进一步打通和疏通国际供应链上再下更大的力气，这将对产业稳定运行、产销有机衔接、内外贸畅通贯通，实现工业经济在今年平稳发展至关重要。

“统筹好疫情防控和经济社会发展，特别是工业经济的发展，仍然是今年一项重点工作。”田玉龙说。

(责编：申佳平、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：“动态清零”政策对地方产业链、供应链影响有限
　　人民网北京1月20日电 （申佳平）疫情发生以来，我国坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，这对工业经济增长有何影响？在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，目前国内疫情出现多点散发，部分城市采取了一些管控，可能对部分地区产业链、供应链产生了局部性影响，但这些影响都是短期的，且范围有限，对宏观产业链也没有产生大的影响。 田玉龙指出，目前的经济增长特别是工业经济增长数据表明，我国疫情防控政策对产业链、供应链是有利的。…
最高分辨率0.5米！我国高分多模卫星正式投入使用
　　高分多模卫星遥感图像。国家航天局供图 人民网北京1月20日电 （记者赵竹青）1月20日，国家航天局在京举办高分辨率多模综合成像卫星（以下简称高分多模卫星）投入使用仪式。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部