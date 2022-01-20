人民网北京1月20日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部运行监测协调局局长罗俊杰表示，今年一季度工业经济仍然面临较大下行压力，工业和信息化部将根据新情况新变化，会同有关部门打好工业稳增长“组合拳”“连环招”，并将做好提振制造业投资、能源要素保障等四方面工作。

罗俊杰指出，当前工业经济稳定恢复的态势仍然不牢固，特别是全球疫情走势还存在很大变数，经济和贸易增长动能减弱，国内供给约束隐忧仍存，消费和投资需求依然偏弱，中小企业生产经营也面临着很多困难和挑战，叠加近期疫情多地散发、基数效应等问题，今年一季度工业经济仍然面临着较大下行压力。

他表示，工业和信息化部对此充分认识、提前谋划，采取了一些措施，抓早抓先。去年底已对今年一季度工业经济平稳开局工作作出了部署，要求各地工信主管部门积极指导企业做好元旦、春节期间生产组织安排，加强原材料、用工等一些要素保障，帮助企业在节后尽快复工复产。下一步，还将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，在抓好疫情防控和继续落实好已出台政策措施的基础上，根据新情况新变化，会同相关部门从财税金融、保供稳价、支持中小企业发展等方面，推出更加有力有效的政策举措，做好预调微调和跨周期调节，打好工业稳增长“组合拳”“连环招”，全力以赴推动一季度工业经济平稳发展，为稳定经济大盘发挥好“压舱石”的作用。具体将做好以下四方面工作。

一是着力提振制造业投资。发挥投资对稳定工业增长的关键带动作用，抓紧启动实施国家“十四五”规划及工业和信息化领域“十四五”规划重大工程行动。还将会同相关部门和地方政府建立重大项目调动服务机制。同时要加强产融合作，鼓励支持企业加大投入，引导金融机构加大对企业数字化、绿色化改造的支持力度。

二是积极引导扩大消费需求。抓住春节、元宵等传统佳节消费旺季契机，激发国内超大规模市场优势，深挖居民消费潜力。深入实施“三品”战略，促进信息消费升级，对智能网联汽车、智慧健康养老、冰雪装备等产业加大培育力度。扩大新能源汽车消费，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电、绿色建材下乡活动。

三是做好能源要素保障协调。精准打通产业链供应链堵点卡点，着力解决企业“缺芯”“缺柜”“缺工”等问题，加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障重点产业链供应链稳定运行，特别是要着力解决汽车等领域芯片短缺问题，畅通关键零部件供应渠道。

四是加速发挥新动能引擎作用。以传统产业数字化智能化转型和做大做强新兴产业激发经济发展新动能，完善多层次工业互联网平台体系，深化5G、千兆光网在制造、矿山、能源、农业、交通等领域融合应用，助力产业数字化转型。积极拓展虚拟现实、智慧健康养老产品应用，培育大数据、人工智能、车联网等新兴产业。

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