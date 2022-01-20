人民网北京1月20日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国表示，2022年，工业和信息化部将重点突出关键责任链监管，对应用商店、第三方软件开发工具包（SDK）、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖。

赵志国指出，工业和信息化部始终高度重视广大用户的切身权益保护，立足主责主业，重点聚焦违规调用手机权限、超范围收集个人信息等问题，大力推进APP专项整治。2021年，工业和信息化部加强部门协同，通过打好组合拳，实施综合治理，对突出问题开展了一系列整治，取得了明显成效。可以总结为“五个治理”。

一是完善制度标准，坚持依法治理。治理工作必须要制度优先，规则先行。去年《个人信息保护法》《数据安全法》等相关法律法规相继出台，为进一步细化有关要求，工业和信息化部研究起草了《移动互联网应用程序个人信息保护管理规定》，并对社会公开征求意见。同时，推动制定《APP收集使用个人信息最小必要评估规范》等相关行业标准，为APP的治理工作提供了政策和标准保障。

二是聚焦热点难点，强化专项治理。针对用户反映强烈的APP开屏弹窗信息“关不掉、乱跳转”问题开展专项整治，推动主要互联网企业基本解决了相关问题。尤其是在重要节假日等关键时间节点，聚焦假日出行、住宿等民生服务类APP开展专项检查。去年全年，累计开展了12批次技术抽检，几乎一个月一次，通报了1549款违规APP，下架514款拒不整改的APP。

三是加强技管结合，依靠科技治理。目前在架的APP数量达到数百万，必须要进一步强化技术检测的手段建设。去年工业和信息化部运用人工智能、大数据等新技术新手段，大幅提升了全国APP技术检测平台自动化检测能力，累计对208万款APP进行技术检测，应该说基本实现了对国内主要互联网企业APP的全覆盖。

四是引导行业自律，注重源头治理。企业落实主体责任、强化自我约束，是保护用户权益、推动行业健康发展的关键。去年，我们组织相关协会，多次召集互联网企业召开APP个人信息保护监管会，面向近千家企业组织开展了16次培训，督促企业强化红线意识，不断完善内部治理，从源头推动企业合规经营。

五是提升服务感知，强化创新治理。工作开展得好不好，最终要落到用户的切身感受上。去年11月份，我们聚焦影响用户服务感知的关键环节，组织开展了信息通信服务感知提升行动，我们简称“524行动”，督促企业建立个人信息保护的“双清单”，完善手机隐私政策和权限调用管理，提升客服服务能力，形成服务提质和感知提升良性互动。

赵志国介绍，2022年工业和信息化部还将重点做好以下三个方面的工作。

一是坚持综合治理，完善全链条监管。重点突出关键责任链监管，对应用商店、第三方软件开发工具包（SDK）、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖，打造更为安全的信息通信消费环境。

二是深化“524行动”，提升服务水平，稳步推进相关企业落实行动的各项任务要求。适时组织召开开展“回头看”，从而更好巩固各项工作的成效，提升用户的获得感。

三是推动协同共治，建立长效机制。加强与相关部门协同配合，形成监管合力，构建政府监管、企业自律、媒体监督、社会组织和用户共同参与的综合监管格局，从而营造更安全、更清朗的APP应用环境。

(责编：申佳平、吕骞)