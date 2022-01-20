人民网北京1月20日电 （申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的发布会上，工业和信息化部信息通信管理局局长赵志国表示，2022年是5G应用规模化发展的关键之年，工业和信息化部持续完善5G网络覆盖，加快推动5G与垂直行业的深度融合。其中，将提升5G网络在高铁等人流密集区域以及在工业、医疗等重点行业的深度覆盖水平。

赵志国指出，5G在发展过程中仍然面临技术产业待突破、商业模式有待进一步成熟、生态环境有待进一步优化等相关挑战，亟需统筹各方面力量，合力推动5G规模化发展。工业和信息化部将重点开展了以下三方面的工作。

一是不断夯实5G产业基础，推动产业界开展5G关键核心技术攻关，支持企业积极参与5G系列国际标准的制定，推动企业及时推出多层次的5G芯片、模组等相关产品，从而满足行业应用的差异化需求，推动5G智能手机、可穿戴设备、虚拟现实/增强现实等新型消费终端发展，从而丰富5G技术应用的载体。

二是扎实推进5G网络建设，适度超前开展5G网络建设，深化共建共享，继续扩大县城和乡镇覆盖的广度，提升5G网络在高铁、交通枢纽、购物中心等人流密集区域以及在工业、医疗等重点行业的深度覆盖水平。

三是推动5G应用规模化发展，落实好《5G应用“扬帆”行动计划》，举办第五届“绽放杯”5G应用大赛，做好“5G+医疗健康”“5G+智慧教育”应用试点的相关工作，推动5G技术赋能转播、出行等场景，从而更好助力智慧冬奥。打造“5G+工业互联网”升级版，挖掘一批产线级、车间级等典型应用场景，推动5G全连接工程建设。实施5G个人应用的加速计划，力争推出一批新型终端、APP等应用，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

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