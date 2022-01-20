人民网北京1月20日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部无线电管理局近日公布北京冬奥会无线电管理要求，其中提到观众在奥运场馆及特殊控制区域携带手机、笔记本电脑等不得作为无线局域网热点使用，同时相关设备不得开启蓝牙功能。

据了解，在奥运场馆及特殊控制区域内设置、使用无线电台（站）或设备需要提前提交频率申请，并在申请获批后经过设备核验、粘贴“北京冬奥会无线电发射设备专用标签”后方能在奥运场馆或特殊控制区域使用。

同时，包括公众移动通信终端（手机）、计算机的嵌入式无线网卡、笔记本电脑、平板电脑以及智能手表、智能手环等可穿戴式智能设备等6类无线电设备，可免于设备核验和粘贴标签。但要特别提醒的是，观众携带的公众移动通信终端(手机)、计算机嵌入式无线网卡、笔记本电脑、平板电脑不得作为无线局域网热点使用，同时公众移动通信终端(手机)、相机无线遥控装置、智能手表、智能手环、蓝牙耳机等不得开启蓝牙功能。若个人需要使用非免许可设备，需要提交频率申请。

图片来源：工业和信息化部无线电管理局

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