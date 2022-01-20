人民网北京1月20日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷20日在发布会上表示，2021年，我国对外投资合作平稳发展。全行业对外直接投资9366.9亿元人民币，同比增长2.2%（折合1451.9亿美元，同比增长9.2%）。

同时，对外承包工程完成营业额9996.2亿元人民币，同比下降7.1%（折合1549.4亿美元，同比下降0.6%）；新签合同额16676.8亿元人民币，同比下降5.4%（折合2584.9亿美元，同比增长1.2%）。

束珏婷指出，2021年全年对外投资合作呈现三大特点。

一是对“一带一路”沿线国家投资增长较快。我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%，为促进东道国经济发展作出了积极贡献。

二是对外承包工程大项目增多。新签合同额上亿美元项目560个，较上年增加46个，主要集中在交通运输等基础设施领域，有利于进一步促进互联互通。

三是境外经贸合作区建设成效显著。截至2021年末，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在46个国家，累计投资507亿美元，上缴东道国税费66亿美元，为当地创造39.2万个就业岗位，有力促进了互利共赢、共同发展。

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