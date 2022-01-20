人民网北京1月20日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷20日在发布会上表示，临近春节，商务部将统筹做好疫情防控和消费促进工作，在指导督促各地落实落细疫情防控措施的同时，有效保障节日期间市场供应，更好满足居民节日消费需求。

在繁荣活跃节日市场方面，商务部将会同相关部门共同指导举办为期近一个月的“2022网上年货节”，各大电商平台春节期间不打烊，并针对节日消费特点，推出更多绿色、智能、优质商品以及餐饮套餐、定制年夜饭等。各地也将在抓好疫情防控前提下，开展形式多样、线上线下相结合的节日促消费活动。

在切实保障市场供应方面，商务部将引导商贸流通企业春节期间正常开门营业，督促企业进一步加大货源组织力度，及时补货，切实保障节日市场供应。会同有关部门向部分省区市投放中央储备牛羊肉，指导各地积极充实地方储备，适时组织冬储菜等生活必需品投放。指导疫情地区就地就近、分区分级、联保联供，确保生活必需品供应稳定。

据商务部监测，目前各地生活必需品市场总体供应充足，价格总体平稳，传统年货、优质生鲜、应季服饰、智能家电、鲜花绿植等商品销售旺，老字号餐饮、特色餐饮受欢迎，滑雪、滑冰等冰雪消费热力足，消费市场开局稳。

“节日期间，各级商务部门将进一步加强市场监测和应急值守，统筹安排好消费促进、市场保供等各项工作，确保人民群众度过喜庆安康的新春佳节。”束珏婷说。

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