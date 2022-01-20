人民网北京1月20日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷20日在发布会上表示，2021年，我国出口鞋靴金额479亿美元，同比增长35%，出口价格延续上涨势头，2021年上涨15%，制鞋产业链供应链展现了很强的韧性，为稳外贸作出积极贡献。

从地方情况看，福建、广东仍是我国鞋靴出口前两大省份，2021年前11个月出口额分别达119亿美元和107亿美元，增长38%和27%，合计占我鞋类出口的44%。但同时，2021年全球供应链局部紊乱，国际物流价格高位徘徊，用工难用工贵、原材料成本和能源资源价格上涨等问题持续存在，导致企业综合成本上升，部分企业增收不增利。

束珏婷表示，传统优势外贸产业在保市场主体、稳就业、稳外贸、稳预期等方面发挥着重要作用。近日国务院出台的《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》明确提出，对包括鞋靴在内的劳动密集型产品出口企业，各地方要落实好各项减负稳岗扩就业政策措施，以符合世贸规则的方式加大出口信贷、出口信保等政策支持力度，支持各地方研究建立外贸领域用工定点定期监测机制，及时掌握用工情况，开展精准帮扶。

“商务部将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全力以赴做好稳外贸政策落实，用好外贸转型升级基地、境外品牌展等平台，鼓励制鞋等传统行业加快发展新业态新模式，不断提升贸易自由化便利化水平，帮助企业积极开拓国际市场，全力保障产业链供应链稳定畅通，促进传统出口行业高质量发展。”束珏婷说。

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