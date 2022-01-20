人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，截至2021年12月31日，长江干流葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白鹤滩、乌东德等6座梯级水电站全年累计发电量达2628.83亿千瓦时，创历史纪录，相当于减排二氧化碳约2.2亿吨，这也意味着长江流域已成为世界最大清洁能源走廊。

三峡电站。受访者供图

当前，梯级水电站可用水量约300亿立方米，储能约210亿千瓦时，为今冬明春用电高峰期、冬季供暖期、水电枯水期电力保供打下坚实基础，全力守护民生。

乌东德水电站。受访者供图

据三峡集团有关负责人介绍，2021年，随着乌东德电站4台机组、白鹤滩电站6台机组按期发电，三峡集团在长江干流上运营管理的水轮发电机组突破100台，为“西电东送”国家重大战略的实施提供有力支撑。

白鹤滩水电站。受访者供图

2022年1月18日，白鹤滩水电站最后一台百万千瓦水电机组（9号）转子吊装就位，标志着白鹤滩水电站16台百万千瓦水电机组转子全部安装完成，全部机组投产进入倒计时。

葛洲坝水电站。受访者供图

该负责人表示，防洪、航运等效益方面，三峡集团科学开展六库联合调度，统筹协调梯级电站消落、防洪及蓄水工作。2021年，三峡大坝累计拦蓄洪水达172亿立方米；枯水期梯级水库累计向下游补水超340亿立方米，增加中下游航运水深0.9米，改善了长江干流“黄金水道”的通航条件，有效保障了下游春耕以及生产生活用水需求。

向家坝水电站。受访者供图

同时，2021年，三峡集团累计开展了8次生态调度，期间葛洲坝下游鱼类总产卵量超124亿颗，其中四大家鱼产卵规模超84亿颗，为历年之最，推动长江生态环境持续改善。

溪洛渡水电站。受访者供图

数据显示，三峡集团2021年可再生能源年发电量超3400亿千瓦时，同比增长9.5%，居世界第一。截至目前，三峡集团再生能源装机容量突破一亿千瓦，其中，水电装机容量占比近7成，同时，已向全球近50个国家和地区提供水电、风电、太阳能发电等可再生能源，总装机容量超1100千瓦。

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