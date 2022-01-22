本报北京1月21日电 （记者丁怡婷）记者从住房和城乡建设部获悉：2021年，我国全面推进城镇老旧小区改造，全国新开工改造城镇老旧小区5.56万个，惠及居民965万户。

城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程。2019至2021年，全国累计新开工改造城镇老旧小区11.4万个，惠及居民2000多万户。住房和城乡建设部发布了多批城镇老旧小区改造可复制政策机制清单，有针对性地总结各地解决问题的可复制政策机制和典型经验做法，涉及动员居民参与、改造项目生成、金融支持、市场力量参与、存量资源整合利用、落实各方主体责任、加大政府支持力度等方面。“十四五”时期，我国将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 01 版）

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