本报记者 葛孟超

“2021年，我国外汇市场运行总体平稳，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，跨境资金流动合理有序，外汇储备规模总体稳定。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英在1月21日举行的国新办新闻发布会上表示。从银行结售汇数据看，2021年，按美元计，银行结汇25616亿美元，售汇22940亿美元，结售汇顺差2676亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，银行代客涉外收入60399亿美元，对外付款56835亿美元，涉外收付款顺差3564亿美元。

去年，我国外汇收支呈现出涉外交易活跃、跨境资金流动有序，售汇率基本稳定等特点。2021年，银行结汇和售汇交易合计4.9万亿美元，银行代客涉外收支规模11.7万亿美元，比2020年分别增长24%和35%，主要是由于我国疫情防控和经济恢复保持全球领先地位，货物贸易和各类投融资活动总体保持较高活跃度。

贸易投资等实体经济活动推动了跨境资金流入。“去年我国货物进出口继续保持较高顺差，按美元计，较2020年增长了30%，展示了疫情下我国产业链和供应链的优势。受此影响，企业等部门的货物贸易涉外收支顺差达到3395亿美元，相当于整个跨境收付汇顺差的95%。”王春英表示。

据统计，2021年涉外收付规模小于100万美元的企业大概有65万家，占发生跨境收付款企业的70%，有效服务中小微企业是外汇局的重点工作之一。

引导企业更好应对汇率风险，提升避险能力，外汇局如何精准施策？一是通过新媒体或者线下开展培训、宣传，以多渠道形式普及汇率风险中性理念，指导企业有效运用外汇市场产品管理好汇率风险。二是优化考核评价和激励导向，通过考核评比引入激励机制，引导银行加强对中小微企业的汇率避险服务。三是和有关部门加强沟通协调，通过增加授信支持、专项担保等方式扶持中小微企业在外汇套保时降低套保授信和保证金成本。四是鼓励金融机构提供低成本的汇率避险服务。

2019年，外汇局牵头建设了跨境金融服务平台，逐渐建立起政府部门、银行部门、保险公司、企业之间的信息共享和核验机制，助力缓解中小微企业融资难融资贵问题。

“我们陆续推出了5个融资类场景和两个外汇业务便利化场景。这些场景在2021年末累计完成跨境贸易融资超过1200亿美元，便利化办理外汇业务5600亿美元，很多中小外贸企业从中受益，有效降低了企业财务成本和银行风险控制成本，增强了银行融资办理意愿，融资效率显著提高。”王春英说。

2022年，外汇局将继续全方位支持中小微企业汇率避险管理，通过政府、银行、第三方机构“几家抬”的方式，降低企业的避险成本，吸引更多企业使用衍生产品。同时，进一步推动中小微企业跨境贸易投资便利化。

“2022年，外汇局将坚持稳字当头、稳中求进，坚持贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹发展和安全，深化外汇领域改革开放，维护外汇市场稳健运行，服务实体经济发展，助力宏观经济的稳定和国家经济金融的安全。”王春英说。

在深化外汇领域改革开放方面，一是稳妥有序推进资本项目高水平开放。继续扩大股权私募基金的跨境投资试点；推进外债便利化改革；完善境外机构境内发行股票债券资金管理，继续推动跨国公司本外币一体化资金池的业务试点。二是推进经常项目外汇管理改革创新。扩大贸易外汇收支便利化试点；支持外贸新业态规范创新发展，保障冬奥会用汇便利。三是建设开放多元、功能健全的外汇市场，支持金融机构推出更多适应市场需求的衍生产品。四是支持区域开放创新，做好跨境贸易投资高水平开放试点落地工作。

展望2022年的我国外汇收支形势，从外部看，如果全球经济金融逐步向常态回归，会使得我国跨境资金流动更加平稳。从内部看，我国经济基本面稳中向好的长期趋势没有改变，继续支持中国外汇市场稳健运行。综合来看，2022年我国外汇市场有望呈现总体稳定、更加趋向均衡的发展态势。

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 02 版）

(责编：袁勃、牛镛)