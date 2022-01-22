本报记者 贺 勇

山顶海拔2198米，滑雪中心占地面积超过600个标准足球场，最低气温达零下40摄氏度，所有水泵、造雪机、缆车等供电要安全可靠，转播摄像、计时记分、评论员席、网络通信供电等不容丝毫闪失，“万无一失！我们的团队已经就位。”国家高山滑雪中心电力保障团队经理王诜说。

远处，一群脚踏滑雪板、身背工具包的年轻人熟练地沿着技术雪道从高处滑下，他们就是王诜说的保障团队——北京冬奥会延庆赛区高山滑雪机动运维班，承担赛道周边永久电力设施和临电设备的巡视保障工作。

刘正是这个团队的队长，在哈尔滨体育学院整整学了4年滑雪。他脚踏雪板在近乎垂直的雪坡上如履平地，滑到一处终端设备旁，熟练地掏出测温枪开始检测。刘正说，每天队员乘雪地摩托到山上作业点，然后分两组分别负责竞速区和竞技区的巡检。

同刘正一样，这支队伍全部来自体育院校高山速降专业，绝大部分都是应届毕业生，平均年龄24岁。“山地陡峭，许多设备点位只能滑雪前往巡视，考虑到电力员工很难在短期内达到专业滑雪水平，我们决定另辟蹊径招聘高山滑雪人才加入保电队伍。”北京延庆供电公司冬奥供服中心主任贾孟丹介绍。2020年7月开始，国网北京延庆供电公司分两批从河北、东北等地的体育院校引入22名高山滑雪人才，组成了高山滑雪机动运维班。

2020年，得知延庆赛区招人，刘正毫不犹豫就报名了：“冬奥会是全世界冰雪运动的最高盛会，对一个从事冰雪运动的人来说，能亲身参与冬奥会、保障冬奥会，这吸引力不可抗拒。”

高山滑雪机动运维班的所有成员都经过精挑细选。然而，电力运维是一门相当专业的技术，回忆起刚开始学电力专业知识的日子，刘正直摇头。“但是一想到能为北京冬奥尽自己的一份力量，就算再大的困难也要克服。”刘正说，那段时间就是硬着头皮“啃”书本，课堂上“啃”，下了课回宿舍接着“啃”。如今，运维班队员都已取得低压电工证，具备冬奥会赛时保障的能力。

随着北京冬奥会的临近，小伙子们摩拳擦掌。“大家加密演练频次，一天下来滑雪服里的内衣都湿透了。”刘正说，“每位队员都把自己的路线和点位烂熟于心，确保以最好的状态迎接冬奥到来。”

《 人民日报 》（ 2022年01月22日 04 版）

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