2021年
我国对外直接投资超9300亿元 同比增长2.2%
2022年01月22日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京1月20日电 （记者王雨萧、于佳欣）商务部新闻发言人束珏婷20日介绍，2021年，我国对外投资合作平稳发展。全行业对外直接投资9366.9亿元人民币，同比增长2.2%。
束珏婷在商务部当天召开的网上新闻发布会上说，2021年我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资203亿美元，同比增长14.1%，为促进东道国经济发展作出积极贡献。此外，对外承包工程大项目增多。新签合同额上亿美元项目560个，较上年增加46个，主要集中在交通运输等基础设施领域，有利于进一步促进互联互通。
“境外经贸合作区建设成效显著。”束珏婷说，截至2021年末，纳入商务部统计的境外经贸合作区分布在46个国家，累计投资507亿美元，上缴东道国税费66亿美元，为当地创造39.2万个就业岗位，有力促进了互利共赢、共同发展。
(责编：袁勃、牛镛)
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