本报记者 徐佩玉

日前，为加快闽粤联网工程建设，南方电网工作人员在闽粤联网工程（广东段）进行高空走线，开展线路消缺工作。据悉，该工程建成后将促进闽粤两省电力互补余缺，进一步优化粤港澳大湾区与海峡西岸经济区能源结构，提高粤港澳大湾区能源保障能力。

邓 迪摄（人民视觉）

由中国海油旗下海油工程公司负责建造的加拿大LNG（液化天然气）项目首个核心工艺模块近日在青岛场地完工交付，该项目首次实现核心工艺模块加管廊模块一体化联合建造，标志着我国LNG模块化工厂建造能力达到国际先进水平。

王 沛摄（人民视觉）

2021年，全年实现营业收入36.3万亿元，利润总额2.4万亿元，净利润1.8万亿元……1月19日，国新办举办新闻发布会，发布了中央企业2021年经济运行成绩单。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在会上表示，2021年中央企业效益增长创历史最好水平，全面完成营业收入利润率、研发投入强度、全员劳动生产率和资产负债率等目标。

为经济社会发展作贡献

2021年，面对各种风险挑战，国资央企迎难而上、积极作为，经营效益持续增长、再创新高。

规模效益大幅增长，经营业绩创历史最好水平。去年中央企业实现营业收入同比增长19.5%，利润同比增长30.3%，净利润同比增长29.8%，创下历史最好水平。

运行效率大幅提升，发展质量进一步提高。去年中央企业营业收入利润率为6.8%，同比提升0.6个百分点；全员劳动生产率人均达到69.4万元，同比增长17.5%；百元营业收入支付的成本费用为94元，同比下降0.9元；资产负债率保持稳定，年末资产负债率为64.9%，圆满完成年初制定的控制在65%以下的目标。

研发投入和投资稳步增长。去年中央企业研发经费投入9045.9亿元，同比增长16.1%；完成固定资产投资（不包括房地产投资）3.2万亿元，同比增长10.1%。新能源汽车、北斗、电子商务、区块链等一批数字协同创新平台落实落地，新能源、5G应用等战略性新兴产业布局力度加大。

自觉履行社会责任，为经济社会发展作出积极贡献。去年中央企业的煤炭产量首次突破10亿吨，全年发电量达到4.95万亿千瓦时，同比增长10.2%。税收贡献大幅度提高，去年中央企业累计上交税费2.4万亿元，同比增长20%。

彭华岗表示，国资央企将把完成稳增长任务和推动高质量发展结合起来，以稳促进、以进固稳，为经济社会发展作出更大贡献。

向改革要活力、要动力

顺利实现上述目标，向改革要活力、要动力是关键一招。目前，国企改革三年行动已完成七成目标任务，取得一系列重要阶段性成果。

彭华岗表示，今年将进一步加强顶层设计，围绕产业结构性矛盾突出、同质化竞争严重、创新资源分散的行业和领域，统筹规划重组整合的总体目标方向和重点任务。按照“成熟一户、推进一户”原则，稳步推进钢铁等领域的重组整合，在相关领域适时研究组建新的中央企业集团，同时积极推动粮食储备加工、港口码头等领域的专业化整合。

混合所有制改革是提高国有企业活力的重要途径。去年中央企业通过市场化方式，实施混改的项目超过890项，引入社会资本超过3800亿元。同时，从加强产业链合作、培育壮大新增长点出发，中央企业通过市场化方式，开展对民营企业的参股投资。截至目前，已累计对外参股企业超过6000户。

2022年是国企改革三年行动收官之年，彭华岗表示，国资央企将重点做好对照目标任务抓收官、聚焦重点难点抓攻坚、着眼巩固拓展抓推广等三方面工作，确保三年行动决战决胜，取得经得起历史检验的改革成效。

努力实现“两增一控三提高”

“两增一控三提高”是中央企业2022年的目标任务。

“两增”，即利润总额和净利润增速要高于国民经济增速；“一控”，即资产负债率要控制在65%以内；“三提高”，即营业收入利润率再提高0.1个百分点、全员劳动生产率再提高5%、研发经费投入进一步提高。

如何落实今年的工作要求和目标任务？

坚持把稳增长、防风险摆在更加突出的位置。落实跨周期调节工作的要求，及早制定有利于稳增长的措施，早部署、早发力、早落实、早见效，掌握稳增长主动权。突出主责主业，压实保值增值责任，增强效益增长的稳定性、可持续性。落实企业防风险主体责任，健全完善企业内部监督体系，坚决守住不发生重大风险底线。

坚持以改革激发市场主体活力、激活发展动力。对照三年行动目标要求和重点任务，突出补短板、强弱项，全力以赴拔硬钉子、啃硬骨头，提升改革措施的针对性、穿透力，狠抓改革成效，以改革激发企业活力，充分调动广大干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。

坚持强化企业创新主体地位、打造国家战略科技力量。坚持国家战略性需求导向，加快打造原创技术策源地，加强行业关键技术、共性技术、前沿技术攻关，推动一批重大攻关成果示范应用，培育壮大发展新动能。

坚持强实业兴产业、促进经济循环和产业链畅通。把发展的着力点放在实体经济上，提升初级产品特别是初级能源供给保障能力，加快传统产业转型升级，发展壮大战略性新兴产业。积极打造现代产业链链长，推动绿色低碳转型发展。

(责编：袁勃、牛镛)