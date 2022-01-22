本报北京1月21日电 （记者杜海涛）记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年我国经济整体保持回升，全年制造业采购经理指数（PMI）均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。全年社会物流总额预计将保持在300万亿元以上。物流市场规模稳步扩张，物流业总收入将超过11万亿元，市场收入有望保持15%以上的增长速度。初步测算，2021年全年社会物流总费用与GDP的比率维持在14.7%左右，行业营商环境持续改善，物流运行实现稳中有进。

中国物流与采购联合会会长何黎明近日在第十九届中国物流企业家年会上介绍，2021年，经国务院批准，中国物流集团正式成立，央企物流“国家队”重组整合拉开序幕。行业企业兼并重组动作频频，盘活社会存量资源，编织内外联通的物流服务网络。数字经济热潮涌动，配送机器人、数字化仓库、数字供应链等新一代技术装备加快商业化应用。

何黎明说，《“十四五”现代物流发展规划》即将出台，我国物流业发展迎来新的战略机遇期。随着投资、消费和外贸的物流需求持续恢复，我国将加快推动现代物流体系建设，形成内外联通、安全高效的物流网络，实现现代物流质的稳步提升和量的合理增长，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，夯实高质量发展的物流基础条件。

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